屠宰场完成消毒恢复运作 巴刹今起卖砂拉越鲜猪肉价格料上涨

由于猪肉供不应求，导致成本上涨，因此一些业者计划调高售价。大巴窑1巷巴刹一名猪肉贩已把每公斤的猪肉售价上调2元，例如猪肋排每公斤从28元涨到30元。

本地生猪屠宰场恢复运作，公众即日起可在湿巴刹买到来自马来西亚砂拉越的生鲜猪肉。一些业者反映，由于猪肉供不应求，导致成本上涨，因此计划调高售价。

生鲜猪肉已在超市上架售卖

永续发展与环境部兼人力部高级政务部长许宝琨医生星期二（5月2日）发脸书贴文说，屠宰场经过消毒后，如今已恢复运作，从砂拉越进口的生猪，经屠宰后，生鲜猪肉星期二已在超市上架售卖，星期三（3日）会分销到湿巴刹销售。他感谢新加坡人冷静应对这次生鲜猪肉临时中断的情况，也感谢业者和摊主通过转卖其他猪肉选项，展现业界韧力。

许宝琨指出，有关布兰岛养猪场的调查仍在进行中。

上个月19日，新加坡食品局在来自印度尼西亚布兰岛（Pulau Bulan）猪只检测到非洲猪瘟后，暂停从这个来源进口猪只，并关闭屠宰场消毒。

布兰岛病猪或感染 新型非洲猪瘟毒株

印尼廖内群岛的食品安全、农业和动物卫生局的主管霍尼斯星期二告诉《海峡时报》，这些病猪感染的可能是一种新型非洲猪瘟毒株，因为症状与此前在北苏门答腊和印尼其他地区发现的猪瘟病例略有不同。

“它们没有腹泻或出血情况。这可能是一种非洲猪瘟的新毒株所致……这些猪可能是被来自附近其他岛屿的迁徙野猪或乌鸦传染。”

他说，自4月21日起，受影响的布兰岛农场已经关闭，当局也暂停从当地运输生猪和新鲜猪肉。病猪和同一猪圈的猪已被扑杀。在布兰岛农场的七万头猪中，一半被禁闭，以防猪瘟进一步蔓延。

至于养猪场何时可以恢复出口，霍尼斯说：“要是农场能在六个月内清除病毒，到时就会开始养猪，又或是现有的猪可在两个月内繁殖，不到一年内就能恢复生产和出口。”

从布兰岛进口的生猪占我国猪肉供应总量约15%，占我国生猪供应总量的约67％。我国共有20多个猪肉供应来源，包括马来西亚砂拉越的活猪，以及澳大利亚、巴西、丹麦和新西兰等国家的冰鲜或冷冻猪肉。

昇菘超市售卖的猪肉主要来自澳大利亚和布兰岛。新加坡暂停从布兰岛进口生猪后，超市的猪肉供应一度受影响。

昇菘：供应一两周内回稳

昇菘发言人说，近期出现的一些货品短缺是因为超市需要时间增加货量所致。超市正努力从原有和新的供应商取货，猪肉的供应预计在未来一两周内回稳。除非发生不可预见的情况，否则超市无意涨价。

一名不愿透露姓名的猪肉批发商说，他的货源过去主要来自澳洲和印尼。我国暂停从布兰岛进口生猪后，他从澳洲增加进货，增幅甚至超越之前从布兰岛进口的货量。

“澳洲猪肉需求大涨，澳洲供应商也调高价格，每公斤增加约8角至1元。成本上涨，售价相信也会跟着调整。”

在大巴窑1巷巴刹卖猪肉的杜姓摊主星期二已经把每公斤的砂拉越猪肉售价上调2元，例如猪肋排每公斤从28元涨到30元。他说：“今天起2元，如果回去算账发现还是没得赚，没办法还会再涨价。”

他指出，三层肉和排骨等货源都不足，售价也因此水涨船高。他的进货成本价目前约1500元，比印尼生猪暂停进口前飙升近500元。

猪肉摊主李添福（64岁）在勿洛北第216座熟食中心卖猪肉40余年。他说，目前主要买进澳洲猪肉，星期三才能买进砂拉越猪肉。“我还不知道新的进货价格，但预计会上调。”

面对猪肉涨价，公众李慧丽（67岁，退休人士）说：“一两块钱还是能接受的，只要买得到就行。”