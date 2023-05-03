可测心率血压血氧等生命体征 警方开发智能手表监测学员调整训练强度

一表在手，学员心率、脉搏、血压、呼吸和血氧等生命体征全都一览无遗，教官也能以此为依据，调整训练强度，进一步提升训练效率。

这是新加坡警察部队星期二（5月2日）在内政群英学院（Home Team Academy) 工作计划研讨会上介绍的重点新项目之一。

这个专属警方使用的智能手表，由警方、内政科技局和日立（Hitachi）联手研发制造，预计在今年第四季推出让学员试用。

参与研发智能手表和系统的汤倩惠助理警监说，这款智能手表的主要功能是通过中央系统实时监测最多40名受训人员的生命体征（vital readings），如学员训练时的心率和血氧水平等，从而判断他们是否过度劳累。

汤倩惠说，生命体征无法凭肉眼判断，这套数据能协助当局判断是否要增加训练强度，提高训练的安全和效率。 “警方会定期审查为学员制定的训练，并运用科技加强训练过程。通过智能手表，教官能观察学员在训练时的状态，并依据他们的体能水平调整训练强度，发现异常时也能及时协助。”

她透露，这项科技预计在第四季开始试行，当局过后会进行评估，不排除日后将智能手表连同中央系统推广到其他行动上。

除了警察部队的智能手机，其他内政单位也在研讨会上展示不同训练计划或科技。例如，中央肃毒局近来注意到，有越来越多屋主为住家安装二合一组合门（Combi Doors）。

顾名思义，组合门是铁门和木门的结合，只须插入钥匙一拧，两道门就能一并打开，门锁的构造也与一般的门不同，执法人员传统的攻坚方式未必管用。肃毒局因此须与时并进，详细研究组合门，先找出弱点，再寻找适合的工具，确保在执法行动中能快速有效地将它攻破。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明在研讨会上致辞时说，内政团队所处的工作环境将越来越复杂，公众的期待也会越来越高，但人力资源是个很现实的问题。面对恐怖主义等不断上升的外在威胁，训练有素更显重要，它能让内政人员更有效地应对未来的挑战。

杨莉明也宣布，内政群英学院将推出内政群英管理系统2.0（HTLMS 2.0），通过升级现有系统，让学员有一个更个性化和融入以数据驱动的学习体验。例如，参与同一课程的学员能在系统内的网上论坛分享看法和相互交流。