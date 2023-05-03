卓兴杰自小生活在沿海的新加坡和文莱，赤道丰富多姿的海洋生态令他十分向往。他毕业后开办工作室，除了人物商业写真，也希望打破创作边界，探究社会议题。

三岁就拿着拍立得相机到处跑，热衷于捕捉精彩的每一瞬间。成年后的卓兴杰（29岁）一步步朝梦想前行，不仅挑战自我学习如何潜水，还结合兴趣专攻水下摄影，遨游广袤海洋的同时，也借照片唤醒人们环保意识。

卓兴杰自小生活在沿海的新加坡和文莱，对他而言到海边不只消暑放松，赤道丰富多姿的海洋生态也令他十分向往。他毕业后开办工作室，除了人物商业写真，也希望打破创作边界，探究社会议题。

“我2015年参加潜水课程，去年开始尝试水下摄影，踏出舒适圈。过程虽然艰辛，长时间泡水又很冷，也有未知风险，但深入海底的那一刻，所有努力都值了。海洋宁静美丽，到访各国海域也让我增长见识。”

连续两年在亚洲潜水博览会（Adex）海洋之声比赛荣获年度最佳照片，也是我国首个且最年轻的得主，卓兴杰形容这是“不可思议的旅程”，也为他赢得许多难得机会。

卓兴杰指出，经营水下摄影照片不易，首先要专研个别海洋生物的习性，了解它的动作和特征，还要在下水前提前想好如何构图和打光，才能在瞬息万变的海底准确按下快门。“参加这类比赛不能后期编辑照片，无形中增加了难度，也考功夫。”

问及一路以来的挑战，卓兴杰坦言，昂贵的水下摄影器材和旅费是个难题，但他有全职工作支撑尚可应付。成为一名水下摄影师一般需要一定的经验积累，因此他年轻刚入行时，听到不少质疑的声音，所幸他都一一克服并取得佳绩。

“我相信只有要热枕和决心，一切梦想皆有可能。海洋绚烂多彩，但也有脆弱被人遗忘的一面，我希望继续通过镜头捕捉每一幕，让人们认识海洋生态的重要性。”