男顾客40电眼下 食肆偷平板电脑

无惧40台电眼，男顾客光天化日下顺手牵羊，在一家清真食肆拿走一台平板电脑，事后还坐下来把饮料喝完才离开。

这起事件发生在刚过去的星期天（4月30日）下午3时半左右，地点是盛港康埔桦虹第278D座组屋的一家清真食肆。

分店经理尤斯琳达（28岁）告诉记者，店内备有七台苹果iPad Mini，供店员为顾客下单时使用。事发当天，其中一名店员将平板电脑留在收银处，之后便去招待客人，结果让一名男顾客有机可乘。

根据她提供的电眼画面，身穿橘红色体育T恤的男子先是在收银处点购饮料，看见平板留在该处时，借机翻动，之后趁店员不注意，将平板带回座位。之后，他还若无其事将平板和自己的物品收进包内，待享用完饮料后再离开，前后不过10分钟。

尤斯琳达说，他们当晚点算平板时才发现其中一台不翼而飞，隔天调阅电眼画面后才发现有人顺手牵羊。

她说，男子看起来并非熟客，相信是趁着星期天在附近打羽毛球后，前来消费。他当时点了一杯1元6角的饮料。由于正值星期天，加上开斋节刚结束，店内当时并未出现人潮。

店内外装有40台电眼，男子的干案过程被拍下，包括事后他朝万国地铁站的方向离去。

她尝试使用平板内的“查找”功能帮助定位和报失被拿走的平板，但目前毫无进展。不过平板后方刻有店名“Rasa Rasa”的字样。

完整报道，请翻阅2023年5月3日的《新明日报》。