小贩中心茶水摊排长龙 买饮料等半小时

榜鹅综合社区中心One Punggol小贩中心仅一摊卖咖啡茶水，有食客申诉，尖峰时段有时得排队长达30分钟才可以买到饮料。

2022年10月底试营运的One Punggol小贩中心，一到周末的用餐尖峰时段，饮料摊位便会排起长龙。

有食客上网申诉，一整座小贩中心仅一摊茶水摊位，尖峰时段无法应对人潮，导致长龙。

关姓网民无奈地说：“30分钟排队买食物，30分钟排队买饮料。”单单排队就花掉了一小时。

《新明日报》记者星期二（5月2日）下午走访小贩中心发现，34个摊位中仅有一个摊位售卖传统咖啡和茶水，另外一摊则售卖水果、果汁和罐装饮料。

此外，小贩中心还设有两台罐装饮料的自动贩卖机。

位于茶水摊斜对面的摊贩披露，小贩中心在星期五至星期天会迎来大批人潮，用餐尖峰时段有时会有多达30至50人在同一时间排队，队伍可从饮料摊延伸再“U转”，十分夸张。

清洁工李秀梅（55岁）自去年10月在这里工作，她也观察到相似的情形。据她形容，虽然队伍移动速度较快，但20人的队伍等候时间有时也需要10多分钟。

摊贩蔡小姐说，用餐尖峰时段，有一些食客会使用罐装饮料自动贩卖机。

记者发现，自动贩卖机售卖的罐装饮料介于1元4角至1元5角，机器附近没有提供冰块和吸管。

而茶水摊位提供的手冲饮料价格则介于1元2角至2元5角。

食客使用Timbre应用付款可获10％折扣。若自备杯子，则可再额外获得1角折扣。

据悉，茶水摊尖峰时段的摊位员工可多达六七名。不过记者也发现，茶水摊除了售卖茶水，也售卖油条和包子等早餐点心。

榜鹅综合社区中心One Punggol小贩中心是由Timbre集团经营，共有34个摊位和700个座位。

小贩中心在今年3月底正式开张，目前所有摊位都已经开业。

管理层：将推出新饮料摊

为改善茶水摊排长龙的情况，管理层计划推出一个新的饮料摊位，来应对尖峰时段的人潮。

新摊位售卖的饮料预计不会与现有茶水摊的饮品完全重合。有关细节仍有待敲定，管理层之后将另行公布。

实际上，在小贩中心启用初期，为应对摊位人手难请的情况，茶水摊开始试用名为“林亚发”（Lim Ah Huat）的机器人咖啡头手，来改善工作流程和效率，缩短尖峰时段的排队等候时间。

“林亚发”全年无休，每周可运作112个小时，每小时可冲泡150杯咖啡和茶。

管理层强调，采用机器人咖啡头手并非要取代人工，而是协助加快冲泡的过程和速度，让摊位员工有更多时间来为食客提供更好的服务。

完整报道，请翻阅2023年5月3日的《新明日报》。