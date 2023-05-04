T2北侧提前10月重开 樟宜机场搭客量将提升至9000万人次

樟宜机场搭客量有望明年或更早全面复苏。配合强劲的复苏步伐，第二搭客大厦（T2）北侧将提前在今年10月底之前重开，第一搭客大厦（T1）入境移民厅接下来也将重新设计以扩大客容量，第五搭客大厦（T5）的建筑工程则在明年展开招标，预计2025年动工兴建。

交通部长易华仁星期三（5月3日）在第16届樟宜航空大奖上致辞时说，樟宜机场今年3月的乘客量已恢复至2019年冠病疫情前的82％，比去年同期的40％多了一倍。

他提到，新加坡已做好准备迎接最后一段的复苏，但绝不能掉以轻心。我国在努力恢复疫前航空交通量之际，须确保硬件和营运能力可以应付航班和乘客量的增长。

在这方面，易华仁宣布，原定明年才重启的T2北侧将提前几个月，在今年10月底前投入运作。到时，樟宜机场每年可接待9000万人次的乘客，比目前多2000万，也超越疫前的8500万人次。乘客也能期待新的设施及零售和餐饮选项。

T1入境移民厅重新设计后 同一时间可通关旅客增四成

樟宜机场集团总裁李绍贤致辞时说，为追求进一步增长，樟宜机场需要更大的容量。其中，集团将在明年为T5的建筑工程招标，预计2025年动工兴建。

不过他提到，T5在2030年代中期投入运作前，机场容量会较为吃紧，集团将探讨新的方式在短期内扩大容量。除了T2的扩建计划，T2空侧到今年第四季也会增建四个新的接驳巴士登机口。

另外，T1的两个入境移民厅将重新设计。扩大空间之余，樟宜机场集团也会和移民与关卡局合作，把这两个移民厅的自动通关通道从现有的12个增至超过40个。相关工程预计2025年完成。到时，新的移民厅可容纳的乘客将比目前多60％，同一时间可通关的旅客会比现在多40％。

未来七年，机场也会增设30个飞机停泊处，以应付需求。

探讨推出“无护照”机场体验

李绍贤透露，集团正探讨推出“无护照”机场体验。“从托运行李，至通关，到登机，乘客都可轻松通过，完全不用出示护照。无护照旅游的试验计划预计今年6月在第三搭客大厦（T3）推出，并在未来两年陆续邀请航空公司加入。”

樟宜机场集团也将把商务贵宾搭客大厦重新打造成优质旅游中心。翻新工程明年展开，2025年完工后，该搭客大厦将以全新的内部面貌亮相，休息室将比现在大至少20％，并增设私人贵宾室和购物礼宾服务。

中心周围也会推出不同设施，以应付商务贵宾举办会议的需求。这个空间会和毗邻的Hub and Spoke餐厅衔接。