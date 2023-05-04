总理：八年来处理49名自我激进化者 打击恐怖极端主义绝不能掉以轻心

李总理指出，恐怖组织如伊斯兰国、卡伊达和回教祈祷团仍然活跃，对全世界的追随者保持着影响力，并鼓动他们发动攻击。恐怖组织的宣传材料也继续将新加坡列为重要攻击对象。

2015年伊斯兰国组织崛起至今，我国援引内部安全法令处理了49名自我激进化者，这是2007年至2014年间处理案件的四倍。这49人当中有37名新加坡人，包括妇女和青年。其中11人年龄在20岁或以下，这些青年中有五人甚至想在新加坡发动攻击。

李显龙总理星期三（5月3日）为宗教改造小组在哈迪杰回教堂（Masjid Khadijah）新设的展厅“Majulah Gallery”主持开幕时强调，在打击恐怖主义和极端主义的战斗中，新加坡绝对不能掉以轻心，因为这类威胁依旧存在，而且持续演化为新的形式。

他指出，恐怖组织如伊斯兰国（ISIS）、卡伊达（Al-Qaeda）和回教祈祷团（JI）仍然活跃，对全世界的追随者保持着影响力，并鼓动他们发动攻击。恐怖组织的宣传材料也继续将新加坡列为重要攻击对象。

李总理说，我国政府正在尽一切努力消除相关威胁，包括加大力度打击极端主义意识形态，改善边境管控、应对和调查的能力，以及通过SGSecure应用加强社区的应对能力。

他说：“我们对恐怖主义最强有力的防御是集体提高警惕，必须时刻警惕极端主义意识形态，如果发现任何人有激进化迹象，请及时向有关部门举报。这是我们的第一道防线。”

李总理也指出，新加坡必须加强努力保持的种族和宗教和谐，因为恐怖主义和暴力极端主义利用种族和宗教断层线来助长恐惧与仇恨，新加坡的多元化又使得本地的社会凝聚力特别容易受到这种威胁，人们必须尽最大努力在社会各族群和宗教团体之间保持团结与凝聚力。

宗教改造小组今年庆祝成立20周年。李总理在回顾小组成立的历史时说，内安局捣毁回祈团细胞组织，在它的成员还没有机会发动攻击时就将他们逮捕，但当局明白必须从对回教教义的极端误解着手。

他说：“我们非常感激当时挺身而出，为回祈团成员提供辅导和改造的宗教学者。这是我们第一次尝试宗教改造工作。”

宗教改造工作成绩不错

在宗教改造小组改造、社区接触和跨宗教合作三管齐下的努力下，这项工作取得了不错的成绩。自2002年以来涉及恐怖主义相关活动的大约140名新加坡人，近九成在改造方面取得良好进展，成功重新融入社会。

李总理在发言中也特别提到今年3月逝世的宗教改造小组联合创办人，也曾是哈迪杰回教堂主席的阿里哈吉（Ustaz Ali Haji Mohamed）。“我希望已故的阿里哈吉所付出的努力与做出的贡献，能够激励所有信仰的宗教领袖，在未来的许多年里引导他们的追随者走向一个和谐、安全和有保障的新加坡。”

前年自我激进化青年改造良好已获释

一名在2021年3月因自我激进化而被当局援引内部安全法令拘留的青年，因改造进度良好已在今年3月获释，改为受限制令约束。

内部安全局星期三（5月3日）晚间发文告说，这名当年20岁的新加坡籍男子阿米鲁（Amirull bin Ali）受以巴冲突影响而自我激进化，他原本计划到滑铁卢街犹太教堂（Maghain Aboth Synagogue），用刀攻击犹太教徒，还准备前往巴勒斯坦加沙地带，加入哈马斯属下的武装派别卡桑旅，与以色列作战。

内安局说，阿米鲁在关押期间接受了宗教改造小组的辅导，增进对回教教义的理解，以及接受更亲社会的回教原则。“阿米鲁放弃了他对武装圣战和使用暴力的激进信仰，现在把自己的奋斗目标定为照顾父母、自我提升和为社会做出贡献。”

阿米鲁也明白，在新加坡与其他种族和宗教人士和谐相处的重要，以及要向认可的宗教教师和学者核实无法确定的宗教信息。

一名宗教改造小组的义工也定期为阿米鲁上英文课，为未来继续求学做准备。内安局说，阿米鲁接下来会到一所中学后教育学府上课。

当局会继续同宗教改造小组和跨机构援助小组合作，助阿米鲁重新融入社会。

接到限制令的人必须遵守若干条件和限制，比如不能在不经内安局局长批准的情况下搬家、更换工作或者离开新加坡。