探索报业史和狮城有趣文史景点 早报骑行邀你同行

作为百年报庆活动之一，《联合早报》邀请读者与早报团队一同踏上“早期报业与狮城文史之旅”，以骑行的方式探访有关早期报业的历史地点和狮城有趣文史景点。

喜欢骑行又喜欢全岛趴趴走，了解新加坡历史文化的读者看过来！

为庆祝创刊100周年，《联合早报》邀约100名读者与早报团队一同踏上“早期报业与狮城文史之旅”，以骑行的方式探访有关早期报业的历史地点和狮城有趣文史景点。这是“早报骑行私房路线”系列内容的衍生活动。

这条全程约20至25公里、主要穿行新加坡中部和西南部的骑行路线，由《联合早报》执行总编辑韩咏梅和本地文史研究者李国梁携手策划。

《联合早报》由创刊于1923年的《南洋商报》和1929年发刊的《星洲日报》在1983年合并而成。《南洋商报》与《星洲日报》的旧址也必然成为了这趟骑行之旅的主轴线。

位于罗敏申路28号的南洋商报创刊原址。（档案照片）

韩咏梅说：“我自己一直听前辈说过‘报馆一条街’，但是这条街的准确地址，还有不同报馆的搬迁历史，我们之前没有认真去挖掘。这次为了把这条路线画好，我们花了一些时间去搜集和探路，从中还有一些令人惊喜的发现，我们非常希望能与喜欢《联合早报》的朋友们分享。”

给读者不一样的体验

新加坡河曾是新加坡的经济命脉，如今则是风光明媚的商业旅游区，骑行路线当然也少不了它。

位于艾弗顿园一带的本地最古老中式壁画。（叶振忠摄）

李国梁说：“我们想给读者不一样的体验，希望能挑出那些大家比较不懂，路过时不会太留意，却富有历史、文化和故事的景点。”

你知道新加坡有个地方被伦敦“Time Out”媒体列为2022年全球最酷的地方之一吗？想不想见识新加坡最古老的中式壁画、硕果仅存的潮州大宅，本地历史最悠久的回教堂和基督教堂，还有寻找一度是新加坡经济命脉的甘蜜树等等？

如有兴趣，或单纯享受骑行，喜欢探索新加坡有趣地点，拍照打卡，都可以和亲友结伴，组成四人一队，参加这趟意义非凡的骑行之旅。

为了增加活动的趣味性，参与者将获得“骑车护照”，在特定景点盖章留念；爱拍照的朋友也可参加创意摄影比赛，冠军队伍将能赢取三星智能手表。

为了确保活动安全顺利，早报义工团队预先试骑熟悉路线。早报义工之一、早报数码内容组记者叶俊颖说：“我觉得这项活动最有意义的是，我们这些年轻记者有机会去《星洲日报》和《南洋商报》早期创刊时的原址，重温和切身感受这两份大报在20世纪纸媒快速发展到进入全盛期时的辉煌。”

“早报骑行：早期报业与狮城文史之旅”活动详情

报名截止：5月18日晚上11时59分，或满额时截止报名。这条骑车路线主要沿着行人道和公园连道，参与者须自备脚踏车和安全帽，其他附带条件请参考报名网站。

“早报骑行：早期报业与狮城文史之旅”活动由《联合早报》主办，华侨银行赞助。