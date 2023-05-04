无牌施针 害妇“烂脸”阿嫂监1月

阿嫂去韩国学埋线拉提，回国后竟无照以1500元为人在脸上施针，结果导致顾客的脸“千疮百孔”、眼周红肿、无法挑眉、眼皮起泡，阿嫂被判一个月监刑。

51岁的林海霞（音译）承认在家中无执照违法为顾客做埋线提拉（Threadlift），抵触医药注册法令（Medical Registration Act），被判坐牢一个月。

调查揭露，被告于2017年两度到韩国学埋线提拉的医美手术，此手术得在脸上做记号，再用针把线埋入皮下。根据网上资料，埋线提拉主要是对皮肤进行提拉，从而改善皮肤弹性。

回国后，被告隔年就开始为自己和两个朋友进行埋线提拉。受害人（46岁）则从朋友口中得知被告会做埋线提拉，便通过微信联系她。

被告虽然知道自己刚学会这技术，且没有经验，但仍以1500元为受害者做埋线提拉。她也告诉受害人，术后一两天会感到疼痛。

2018年10月14日10时许，受害人到被告的家中，在被告的带领下到房内，躺在床上等。手术过程中，被告的狗都在床底下休息。

被告接着在受害人脸上做记号，再为她涂抹麻醉药膏，直到她说感觉不到按压时，即开始用针按照记号把线埋入受害人脸皮底下。

过程中，受害人感到不舒服，一直告诉被告她觉得痛，一再问被告手术是否要完成了。

被告前后为受害人埋入44条线，除了受害人原先答应的1500元，被告还为消炎药向她多收了50元。

受害人在被告家躺着休息一到两小时，照镜子可见脸上有很多孔，而且仍在流血。

她术后也发现眼周红肿，无法挑眉，整脸麻麻的，左眼下方的眼皮还一度起泡。

完整报道，请翻阅2023年5月4日的《新明日报》。