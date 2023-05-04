下载“清理应用” 阿叔遭盗刷4万

嫌电脑执行程序时较慢，退休七旬叔下载清理与优化数据的应用程序，没想过后信用卡遭盗刷4万元，养老金见底，无奈重返职场赚钱糊口。

三年前退休的陈曙（71岁）向《新明日报》透露，他在今年1月31日清晨接到银行的电话称，他的银行户头自凌晨2时开始，有47起可疑转账记录，他们已经冻结了账号，要求他查看记录。

陈曙查看后察觉这些转账金额都不超过1000元，并指若数额高出1000元，自己会收到简讯记录，若非银行警惕及时止损，可能损失金额会更高。

他透露，户头里原有9万余元，不法之徒共转走了3万7000余元，隔天他立即到警局报案，也到银行暂停信用卡和电子银行转账。

随后他隐约觉得不妥，决定一并查询他名下的两个银行账号，竟发现另一个银行账号的8000余元，前后经27次转账被盗走。

事后回想，陈曙指自己在1月13日因电脑操作比较慢，当时荧幕弹出清理和优化电脑数据的应用程序广告，于是他便下载了。

但他说，应用程序一直跳出通知，他在同一天就删除应用程序，警方后来怀疑可能就在那时候，他的两张信用卡资料就已被盗走。

陈曙坦言，这两个银行户头是他平日较常使用的，也算是他的养老金之一，如今被掏空一半，难免感到惶恐，于是只好再度返回职场。

“我现在是做兼职的产业管理主管，碰到这种事没办法，需要重出江湖，赚零用钱。”

警方受询时证实接获报案，并指调查正在进行中。

完整报道，请翻阅2023年5月4日的《新明日报》。