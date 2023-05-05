新跨部门委员会要让青少年及早拒毒

跨部门委员会下个季度投入运作，由内政部长兼律政部长尚穆根领导，委员会希望从更广泛的角度去探讨预防年轻人吸毒的各个层面，包括与父母、学校、社区和国民服役合作，通过不同管道来防止青少年吸毒。

超过四成的本地嗜毒者在18岁以前便已接触毒品。内政部将领头成立“跨部门防止青少年嗜毒委员会”，全面探讨青少年滥用毒品的问题，并在他们陷入毒海前尽早拉他们一把。

委员会下个季度投入运作，由内政部长兼律政部长尚穆根领导，成员来自教育部、国防部、卫生部、社会及家庭发展部、通讯及新闻部，文化、社区及青年部，以及人民协会。

尚穆根星期二（5月2日）走访新加坡回教研究会（Pertapis）中途之家。他受访时说，心理卫生学院最近完成的一项调查，结果相当令人担忧。嗜毒者最常在家中吸毒，而首次接触毒品的平均年龄是16岁。

他说：“我们把不同部门聚在一起，从更广泛的角度去探讨预防年轻人吸毒的各个层面。”这包括与父母、学校、社区和国民服役合作，通过不同管道来防止青少年吸毒。

18岁前初次沾毒占近42％

中央肃毒局在星期三（5月3日）举行的工作计划研讨会上，公布心理卫生学院进行的“2022年健康及生活方式”调查结果。

调查显示，41.8％的嗜毒者首次吸毒是在18岁以前。促使人们吸毒的主要原因包括好奇心作祟（21.6％）、认为毒品有助他们解决问题（19.7％），以及受朋友影响（11.9％）。

尚穆根说，委员会现阶段的工作，是要了解年轻人吸毒的原因，为什么会有这样的现象，以及如何最有效地处理这个问题。

谈到区域的毒品问题，他认为，我国面对的挑战越来越大，但是挑战不仅来自于区域国家。“外头有很多关于毒品的错误和虚假信息，很多叙述都受到利益驱动，试图在大麻等毒品的问题上误导大家。”

泰国去年放宽大麻种植和在饮食中添加大麻的限制；马来西亚则在上个月废除贩毒等罪行的强制死刑。

尚穆根走访回教研究会中途之家，了解上个月新推出的培训计划，通过教导暂住在中途之家的人维修冷气、考取驾驶执照和印刷等技能，让他们能找到工作，重新融入社会。

目前约有90人住在回教研究会中途之家，超过九成是嗜毒者，36岁的阿利夫是其中之一。他16岁时因为好奇，结果与毒品纠缠至今。

2021年，阿利夫因吸食海洛英和冰毒被判入戒毒所，这是他第七次因为毒品而触法。他去年10月离开戒毒所，入住中途之家。

阿利夫最先接触的毒品是丁丙诺啡（Subutex），起初为他供毒的是与他住在同区的一名中年嗜毒者，大家一起踢足球而认识。

他接受《联合早报》访问时说：“我不是问题学生，每天都按时去上课，但是我对一切的事物都很好奇，包括抽烟、喝酒和吸毒。刚好那时一起踢球的男子告诉我们市场上有新的毒品。”

他和两名同学第一次用毒是在组屋楼梯口，他很快就上瘾，国民服役期间首次被捕。

阿利夫希望不久后能找到一份餐饮业的工作，为上了年纪的父母，这次不要再走回头路。

他说：“我希望时光可以倒流，让我不去接触毒品，好好读书。对于那些想要吸毒的年轻人，我的忠告是，不要因为一时无聊而吸毒，因为一旦被毒品缠上，可能就是一辈子的事。”