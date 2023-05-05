4月组屋转售价上涨1.1% 连升两个月

公积金购屋津贴增加，吸引更多买家进入转售组屋市场，整体组屋转售价连续两个月上涨，4月份的增幅略高于前一个月。分析师认为，部分组屋屋主为避免支付更高的额外买方印花税（ABSD），可能先售屋再买私宅，接下来的转售组屋供应可能增加，有助平稳价格。

根据房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网SRX星期四（5月4日）发布的预估数据，4月的整体组屋转售价上扬1.1%，比前一个月的0.5%高出0.6个百分点。交易量比前一个月少4.3%，达2188宗；同比下滑3.7%。

橙易产业研究与咨询部主管孙燕清说，政府在今年2月的财政预算案宣布，首次购屋者购买转售组屋时可获更多公积金购屋津贴，这带动转售组屋需求，成熟区的组屋转售价增速也连续两个月超越非成熟区，上个月分别上扬1%和0.8%。

“正如预期，因首次购屋者可使用调高的公积金购屋津贴来填补差价，一些买家可能从购买非成熟区转售价较低的单位，转向购买成熟区较为昂贵的组屋。”

合登集团首席执行官叶润明指出，购屋津贴增加提高了买家的预算，但许多人仍因经济前景不明朗、不愿意支付现金溢价等原因保持谨慎。

政府在上月26日出台新一轮房地产降温措施，购买第二和第三套房地产的新加坡公民须支付的ABSD，分别从17％和25%，调高到20%和30％。

叶润明认为，这可能促使一些有意提升至私宅的组屋屋主暂停计划，观察市场走向，短期内可能导致转售组屋供应减少。

但他指出，当提升住屋的需求恢复后，转售组屋的供应可能也会增加。“20%的ABSD对许多组屋升级者来说难以应付，会有更多人选择先把原有单位售出并暂时租屋，等待新屋建成。”

他认为，转售组屋供应增加有助于缓和组屋转售价，今年的增幅预计不超过5%。

37个百万组屋转手 占总交易量1.7％

百万组屋方面，上个月有37个单位以至少百万元转手，占总交易量的1.7％，低于3月的39宗。大巴窑有八宗、碧山和加冷黄埔各有六宗，中央区则有五宗。其余的百万组屋位于女皇镇、红山、宏茂桥、勿洛、义顺、金文泰和武吉巴督。

博纳产业研究与内容主管黄秀莹说，37宗百万组屋交易中，16个为五房式单位、公寓式组屋有11个，四房式组屋则有10个。

她指出，今年首四个月共有140个组屋单位以至少百万元交易，与去年同期相比攀升近33%。根据交易记录，5月目前已经有三个百万组屋交易，分别是位于中央区的四房式单位、金文泰的五房式组屋和义顺的公寓式组屋。

4月成交价最高的是The Pinnacle@Duxton的一个五房式和四房式单位，各以140万元转手。非成熟区的最高转售价组屋则是位于义顺4道的公寓式组屋单位，以105万1800元转手。

房产搜索网站大亨房地产（MOGUL.sg）首席研究官麦俊荣认为，相对于在较偏远地区、屋龄相对新的三卧房公寓转售价介于180万元至250万元，百万组屋对一些买家来说更负担得起。

“接下来几个月，每月的百万组屋交易可能介于30至42宗，这类组屋会越来越普遍。”