电商骗案去年激增近75% 超过六成发生在Carousell和脸书

内政部打击诈骗跨部门委员会发布最新电商市场交易安全评级。亚马逊和趣天网在2022年没有接获任何诈骗报案；Carousell和脸书接获最多报案，分别达1834起和1138起，比2021年的998起和562起增加约一倍。

去年本地共通报4762起电子商务骗案，比2021年激增74.5%。这些案件当中，六成以上是通过Carousell和脸书行骗，这两个平台连续第二年在电商市场交易安全评级中垫底。

内政部打击诈骗跨部门委员会星期四（5月4日）发布2023年电商市场交易安全评级（E-commerce Marketplace Transaction Safety Ratings）。参与的六个电商平台都维持去年的评级，从高至低依次为获得四个勾的亚马逊（Amazon）、Lazada和趣天网（Qoo10）、三个勾的虾皮（Shopee）、两个勾的Carousell，以及一个勾的脸书市场（Facebook Marketplace）。

亚马逊和趣天网在2022年没有接获任何诈骗报案；Carousell和脸书则接获最多报案，分别达1834起和1138起，比2021年的998起和562起增加约一倍。这两个平台的案件占2022年电商案总数的约62%。

安全评级是依照电商平台实施反诈骗措施的不同程度，将它们的等级分为一至四个勾。电商平台若已采取所有重要的反诈骗措施来确保用户的真实性、交易的安全性、消费者损失补救渠道的可用性，以及反诈骗措施的有效性，即可获得满分四个勾。评级措施2022年首次发布，每年4月更新。

内政部文告指出，业者近期陆续推出不同防诈措施。比如，虾皮从2022年底开始要求卖家使用身份证件进行认证；Carousell要求官方网店和授权卖家在出售二手奢侈包、手机和汽车时须事先检查产品；Lazada则在去年底推出买家查收功能，让消费者在指定期限内认证产品后，平台才把款项转给卖家。

消协吁政府强制 电商平台对卖家进行认证

新加坡消费者协会主席杨益财星期四在脸书贴文，呼吁政府强制要求所有电商平台对卖家进行认证，并通过第三方付款商来保障消费者预付款项时的权益。

他说：“为了改善消费者在网购时面对的痛点，消协将推出新的消协保证标志（CaseTrust）认证框架，涵盖电商业者从预售到售后的整个过程。”

内政部也呼吁消费者采取三个行动（ACT）自我保护：“A”是加（Add），主动加设防诈骗应用ScamShield等安保措施；“C”是查（Check），时刻留意诈骗迹象，确保交易是通过真实平台与合法对象完成；“T”是举报（Tell），遇到骗案后尽快通知当局，以防更多人受害。

当局强调，在电商平台购物时，消费者一定要注意卖家是否通过认证，并使用第三方付款方式，避免通过银行转账直接付款给卖家。

内政部呼吁消费者采取三个行动（ACT）自我保护：“A”是加（Add），主动加设防诈骗应用ScamShield等安保措施；“C”是查（Check），时刻留意诈骗迹象，确保交易是通过真实平台与合法对象完成；“T”是举报（Tell），遇到骗案后尽快通知当局，以防更多人受害。