星期四(5月4日)是星球大战日,滨海湾花园擎天树下的星球大战节吸引数百名公众和《星球大战》影迷到场。

晚上亮灯后的擎天树化身为绝地武士的光剑,在电影原声主题曲中,上演一场《星球大战》主题的音乐与灯光秀。

“May the Force be with you”(愿原力与你同在)是电影中的经典台词,全世界影迷不约而同在5月4日(May the Fourth,即Force的谐音)集结。