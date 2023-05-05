验出未申报过敏原 食品局召回两款本地生产素肉

粮亿公司生产的两款素肉食品被检测出含有未经申报的过敏原（麸质），新加坡食品局已下令召回这两款产品。

这两款本地生产的素食食品“红烧素肉”和“黑胡椒扒”，标明的过期日期是2024年12月30日。食品局在产品中发现了未在标签中注明的麸质。为预防后续出现公众健康问题，当局已指示粮亿召回产品，并且在标签中加以说明。召回行动正在进行中。

麸质是一种天然存在于小麦和其他谷物中的蛋白质，不会产生食品安全问题，但部分公众对麸质不耐受或者过敏。根据我国相关法规，制造商须在食品包装标签上注明任何可能导致消费者过敏的成分，并且按所占比例从高到低加以说明，以保障公众健康。对麸质不耐受或过敏的民众如果购买了上述产品，应仔细确认并停止食用，如果已经食用且担心身体健康，可前往诊所或医院寻求医疗咨询。若有疑问，消费者可联系购买点查询。