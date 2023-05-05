验出未申报过敏原 食品局召回两款本地生产素肉 订户 柏涵文 / 联合早报更新 / 更新 / 2023年5月5日 8:09 AM发布 / 发布 / 2023年5月5日 5:00 AM 两款素食食品“红烧素肉”和“黑胡椒扒”被检测出含有未经申报的过敏原，过期日期是2024年12月30日。（新加坡食品局提供） 字体大小:小中大粮亿公司生产的两款素肉食品被检测出含有未经申报的过敏原（麸质），新加坡食品局已下令召回这两款产品。这两款本地生产的素食食品“红烧素肉”和“黑胡椒扒”，标明的过期日期是2024年12月30日。食品局在产品中发现了未在标签中注明的麸质。为预防后续出现公众健康问题，当局已指示粮亿召回产品，并且在标签中加以说明。召回行动正在进行中。麸质是一种天然存在于小麦和其他谷物中的蛋白质，不会产生食品安全问题，但部分公众对麸质不耐受或者过敏。根据我国相关法规，制造商须在食品包装标签上注明任何可能导致消费者过敏的成分，并且按所占比例从高到低加以说明，以保障公众健康。对麸质不耐受或过敏的民众如果购买了上述产品，应仔细确认并停止食用，如果已经食用且担心身体健康，可前往诊所或医院寻求医疗咨询。若有疑问，消费者可联系购买点查询。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 新加坡食品局 全岛博彩投注站5月9日休业半天 狗狗“义工” 逗乐长者