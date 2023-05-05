狗狗“义工” 逗乐长者

每个星期五，黄埔组屋区的日爱乐龄活动中心都会迎来一群特别的“义工”。

这些“义工”温柔体贴地与中心的年长者亲热，时而相互拥抱，时而品尝美味点心，年长者脸上无不挂着微笑。

是的，这些毛绒绒的“义工”就是人类的忠诚伴侣——狗儿。

经营训犬学校的训犬师张似杰为了让受训狗儿更好地融入人类生活，并对人类社会作出贡献，在冠病疫情后联系了训犬学校附近的日爱乐龄活动中心负责人。几番磋商后，两个月前，他开始安排10多只狗儿每周一天“探访”乐龄活动中心。

这些狗儿都受过至少60天的全日基本和中级培训，不仅懂得服从指令，不会随意大小便或咬坏室内物品，而且性情温驯、善解人意，喜爱与人接触。

起初，中心年长者的反应都相当含蓄，只是稍微摸摸狗儿，或坐在一旁观察它们四处走动。

几周下来，年长者脸上的笑容越来越多，他们还会主动拥抱狗儿，敢敢让它们直接舔吃手中的狗点心。一些老人还在训犬学校工作人员的陪同下，学着牵狗遛狗。

一个小时的交流，很快就结束。

张似杰说，牵狗进门的刹那，中心的年长者满是期待；带狗离开的瞬间，有的心满意足、有的难掩失落。“一些年长者知道有狗儿会来，每周同个时间都会准时在中心等我们，一看到狗狗，又摸又抱。”

对狗儿来说，与饲主以外的陌生人接触，是一种适应力和专注力的训练。张似杰说：“这是双赢的安排，既能让年长者感受狗儿的爱，也让更多人把狗儿等宠物视为社会的一分子，更珍视所有动物。”

由于这些狗狗“义工”深受欢迎，日爱乐龄活动中心有意把这种安排介绍到属下其他活动中心。

此外，张似杰训犬学校也与附近的小小脚印幼儿教育中心（Little Footprints）合作，不久后将安排狗儿到教育中心当“义工”，让小朋友学习如何友善正确地对待这些“毛朋友”。