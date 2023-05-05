首个冠病感染群 中药行关三年重新开业

冠病三年前来袭，中药行“永泰行”首当其冲，成为本地首个感染群，当时关门停业，一关就是三年，今年3月初终于重开。老板受访谈重开时的心情称，“终于盼到了这一天，很高兴！”

2020年初，冠病开始在世界各地肆虐，我国也在1月23日出现首起冠病确诊病例。

随着病例逐渐增多，在惹兰勿刹一带卡文路（Cavan Road）永泰行工作的28岁女职员确诊，中药行另外八名职员也先后确诊，永泰行因此成为本地首个感染群。

该药行过后不得不停业，也由于药行主要做中国游客生意，疫情期间中国旅客无法访新，因此过去三年一直大门深锁。

《新明日报》接获通报，有公众两周前发现又有旅游巴士出现在卡文路，永泰行似乎已经重新营业。

记者星期五（5月5日）早上9时许走访时，确认永泰行已恢复营业，里面的员工各个整装待发，准备好接待即将到访的旅客。在早上10时许，约四组旅客陆续抵达，有大团也有小团，游客都大包小包进出永泰行，似乎已恢复疫情前的情况。

不愿具名的永泰行负责人受访时说，当时以为疫情几个月就会过去，没想到一关就是整整三年，一直到今年3月头才重开。

他指出，在2月份时大部分员工都回来了，准备好后才在3月头重开做生意。

“坦白说，我们关了三年，当时得知中国旅客能到访新加坡后，心里确实很激动。重开的那一天，就是感觉终于盼到了这一天，是很高兴的。”

完整报道，请翻阅2023年5月5日的《新明日报》。