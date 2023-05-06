米其林必比登推介美食 老字号河粉关剩一摊 不少食客扑空

连续五年登上米其林“必比登推介”名单，老字号河粉各分店陆续关闭，全岛目前仅剩美玲熟食中心的创始摊位，不少食客扑空。实惠园管理层受访时透露，公司正在进行重组，不久的将来将推出新店面。

始于1969年的“实惠园驰名香滑河粉”从小贩档口起家，后来在女皇镇的美玲巴刹与熟食中心发迹，自2016年起连续五年登上新加坡“必比登推介”（Bib Gourmand）的美食名单。

不过，近来有食客到老巴刹、淡滨尼、武吉班让等分店光顾时却扑空，发现分店均已停业，仅剩女皇镇的美玲巴刹与熟食中心摊位仍在营业。

实惠园营销经理张乐佳向记者解释，实惠园目前正在进行重组，不久的将来将会开设新的店面。新店面的相关细节仍有待敲定，届时将另行宣布。

全岛目前仅剩美玲巴刹与熟食中心的摊位仍在营业，张乐佳解释，它作为实惠园的创始和发迹摊位，高层决定保留并继续经营。此外，送餐平台的生意也会照旧。

2019年，实惠园在迈入50周年之际走出邻里，在市区的老巴刹开设旗舰档口，但该摊位目前已永久关闭。

《新明日报》记者走访美玲巴刹与熟食中心的老店时，在场摊贩证实分店已停业，喜欢实惠园河粉的顾客可继续到此光顾。

完整报道，请翻阅2023年5月6日的《新明日报》。