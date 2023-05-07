黄循财：虽熬过最严重情况 冠病病毒仍存在

世界卫生组织宣布冠病不再构成全球公共卫生紧急事件，副总理兼财政部长黄循财说，最严重的大流行病看来已经过去，但冠病应该会继续传播，他呼吁公众继续注意个人卫生。

世卫组织星期五（5月5日）宣布，经过三年多的抗争后，冠病疫情的全球紧急状态终于结束，各国现在应将这个造成全球690多万人死亡的病毒，如同其他传染病一般应对。

黄循财在脸书贴文回应这个消息时说：“漫长的三年过去了，看来我们终于熬过这场大流行病最严重的情况。要清楚的是，这个病毒还是存在的，而且会继续变异。它很可能是持续传播的呼吸道疾病，希望大多只是轻微病症。”他呼吁人们在新常态下，继续保持良好的个人卫生习惯，并及时接种疫苗。

新加坡于今年2月13日起，回到疾病暴发应对系统（DORSCON）绿色警戒级别，公众搭乘公共交通时不必再戴口罩，边境措施也全面放宽。

尽管世卫宣布冠病结束，但传染病专科医生梁浩楠提醒，这并不意味着公众就可以松懈防疫。他说：“有许多传播中的病毒可以致命，但没列为大流行病。因此，我们应该只把它看作是名称的改变，但生活如常。”

回顾三年疫情，梁浩楠认为，新加坡整体上做得很好，包括及早采购疫苗和抗病毒药物，追踪接触者，发放可重复使用的口罩，因此本地的死亡率非常低。这在很大程度上，要归功于愿意与政府合作的民众，以及总能以科学为依据来采取行动的政府。

但他也指出，新加坡在一些方面处理得不好，例如对于客工，以及露宿者等来自社会不同阶层的弱势人群，在冠病疫情下，揭示鲜明的阶级差异。在基本抗疫设备的储备方面也做得不好，由于成本原因，这些抗疫用品都是外国生产的。当外国封关并只顾及自身利益时，新加坡就吃亏了。梁浩楠认为新加坡必须在这方面重新规划，大幅扩充储备，并能在本地生产。

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚（Paul Tambyah）教授受访时说，宣布疫情结束非常重要且有意义，因为这意味着，从今而后人们可以真正像应对其他呼吸道病毒感染如流感般来应对冠病。他赞扬新加坡在这次疫情中的表现不错，死亡人数虽因冠病而增加，但并非大幅提高，对医疗系统的干扰相对较小。

淡马亚认为，新加坡在数据追踪方面做得非常好。新加坡卫生部关于冠病疫情的报告确定了许多抗疫的重要领域，包括让全科医生参与，以及关注弱势群体，如客工和低收入人群等。

淡马亚呼吁公众继续对呼吸道病毒感染保持警惕，保持良好卫生习惯。他也认为，关键是在应对这次大流行病的经验教训基础上再接再厉，继续加强有效的研究，特别是流行病学和分子生物学研究，并重新审视一些效果不佳的措施，例如该如何照顾弱势人群。