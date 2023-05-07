今年首季电单车致命意外 比过去两年同期增近一倍

本地今年首季涉及电单车骑士和后座乘客的致命车祸共21起，与过去两年同期相比增加近一倍，情况引人关注。

交通警察提供的数据显示，今年首三个月，共发生21起涉及电单车骑士和后座乘客的致命交通意外；2022年首季为12起，2021年同期有13起。

警方发言人指出，在今年1月至3月之间，电单车致命意外发生的原因主要是骑士未能正确控制电单车，骑车时没有保持警觉，以及不遵守交通灯指示，导致与其他车辆相撞。

公路安全理事会主席郑桠光受访时说，今年首季发生致命车祸的总数特别高，或许还涉及其他因素，目前不排除与今年初潮湿的天气有关。

“今年初天气潮湿，除了可能导致道路变得更加湿滑以外，也降低公路上的能见度，雨水也会渗入地面裂缝导致马路出现坑洞。这种种因素都让电单车骑士在骑车时面临更多风险。”

他劝请电单车骑士必须随时注意道路安全，确保电单车行驶条件良好，并戴上合规格的头盔和安全装备。

联合早报曾报道今年发生的多起电单车致命意外。

3月5日，Grab平台的一名本地快递员前往取货途中，在后港与一辆汽车相撞，送院后伤重不治。

2月20日，一对新婚夫妇共骑电单车出行，在淡滨尼快速公路与一辆迷你巴士相撞，两人事后送院急救，女乘客因为伤势太重，最终抢救无效。迷你巴士司机过后因涉鲁莽驾驶被捕。这起事故还涉及另一辆电单车，所幸骑士无大碍。

警方2月发布的全年交通数据显示，去年涉及电单车骑士和后座乘客的交通事故一共3854起，比前年2021年的3464起增加390起，去年的受伤人数共4265人，比前年的3693人多了572人。去年的死亡人数共47人，比前年少三人。

警方呼吁电单车骑士注意安全骑车，包括遵守限速规则、与其他车辆保持安全距离，同时避开大型车辆的盲点位置。