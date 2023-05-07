师生携手创作歌曲 祝贺光华70周年校庆

“坚毅的心指引我们前进，手牵着手我们憧憬未来，肩并着肩一起点燃希望，心连着心我们为梦起航，拥抱阳光绽放无限光芒。” 为庆祝光华学校70周年校庆，三名小学生和老师携手创作了这首《光芒》，表达他们对未来的展望。

光华学校的音乐老师陈燕玲和韩思敏说，她们从去年底开始和黄靖龙、郑嘉恩和刘仁义一起合作，创作了这首独一无二的校庆歌曲。

三名学生虽然年纪轻轻，但都有深厚的音乐基础，郑嘉恩参与作词，黄靖龙和刘仁义则参与作曲，用音乐软件弹琴敲鼓。他们三人还在音乐视频中，带领观众回味校内的一景一物。

光华学校于1953年创校，由新加坡福建会馆开办，陈六使和李光前等先驱捐赠在基里玛路创设。

设历史文物展馆“承薪阁”展出70件宝贵物品

配合建校70周年，光华学校星期五（5日）举办校庆，同时设立历史文物展览馆“承薪阁”，展出学校70件宝贵的物品，例如50年代的《星洲日报》和《南洋商报》剪报，以及当时执教人员的薪资单。

据薪资单显示，学校首任校长刘守潜的总薪资为388元42分，其他教师的薪资则介于100到200元。

承薪阁也展出70年前铸造的铜制校钟，在引退数十载后再次登场，承载着光华学校的悠久历史。

新加坡福建会馆监理会监理员兼前任会长以及光华校友会名誉会长陈精毅，是光华学校的第一届学生。他致辞时说，70 周年校庆的主题是“扎根与展翅”，希望光华学生扎下坚实的文化和价值观的根基，同时在当今不断迅速演变的世界中，不怕挑战和失败，勇敢展开追逐梦想的翅膀。

光华学校现任校长方小龙也向历代光华人致敬，包括受老师启发后也励志执教的龙国芬（50岁）。

龙国芬在光华学校就读小五小六时，受数学老师李月梅和华文老师吴振雄的熏陶，确信自己未来也要当老师。她说，老师们教导的不止是知识，更是为人处事的道理。龙国芬已投身教育业近25年，并从2009年起在光华学校担任数学老师。

配合70周校庆，历代光华师生返校欢聚一堂。龙国芬也得以和退休的李月梅重聚，兴奋地带老师重游校舍。

方小龙则点名感谢“Encik Hamid”。原来，今年78岁的哈米德（Abdul Hamid bin Ahmad）继承父业，在光华学校担任校工已有51年，每天风雨不改地清理校舍。哈米德受访时笑容满面地说，他享受每一天的工作，并祝愿学校越来越成功。