时隔三年再齐聚一堂 李总理与各族居民欢庆开斋节

时隔三年，约800多名宏茂桥、哥本峇鲁和杨厝港居民不分种族齐聚一堂，参与各种活动如编织马来粽、制作棕榈穗状花、为峇迪画上色等，一同欢庆开斋节。

李显龙总理星期六（5月6日）以宏茂桥集选区基层组织顾问身份，出席在芬维尔（Fernvale）民众俱乐部举行的开斋节庆祝活动。这是活动自2019年以来首次全面恢复。

这场开斋节庆祝活动由宏茂桥集选区五个分区、哥本峇鲁区和杨厝港区的七个马来活动执行委员会联办。

宏茂桥集选区其他议员杰乐·大卫、颜添宝、娜蒂雅和黄玲玲、哥本峇鲁区议员郭献川，以及杨厝港区议员叶汉荣，也到场与近百名居民同乐，并共用午餐。除了观赏精彩的歌舞表演，现场举行了一系列的活动，包括编织马来粽（ketupat）、制作棕榈穗状花（bunga manggar）等。

李总理和六名议员也与居民一同完成七幅峇迪蜡染绘画。主题为 “团结”的峇迪画由峇迪艺术家依卡（Ika Zahri Sarkasi）绘制，描绘出兰花、甘榜和舢板（sampan）图案。

娜蒂雅接受媒体访问时指出，大型社区聚会有很长一段时间无法举行，参与活动的居民因此感到兴奋。

与丈夫和四个孩子前来参加活动的德义区居民诺希玛（Nurhilma Bte Sulaiman，34岁，家庭主妇） 说，疫情后的开斋节气氛更加热闹。时隔三年，他们一家大小也终于能到马来西亚与亲人庆祝开斋节。

“这虽然是庆祝开斋节的活动，但有很多其他种族的居民参与其中，很高兴能让更多人了解我们的文化和艺术。”

居住在附近的林雪乐（40岁，行政人员）中午时分与家婆和两个孩子一起参加活动。她说，活动充分体现了我国的种族和谐。“这虽然是庆祝开斋节的活动，但有很多其他种族的居民参与其中，很高兴能让更多人了解我们的文化和艺术。”