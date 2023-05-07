李国梁谈早报骑行路线：精选富有历史、文化和故事的景点

为了给读者不一样的体验，本地文史研究者李国梁在策划“早报骑行：早期报业与狮城文史之旅”路线时，特意选了一些大家比较不熟，路过时不会太留意，却富有历史、文化和故事的景点。

将于5月28日（星期天）举办的“早报骑行：早期报业与狮城文史之旅”，是《联合早报》庆祝创刊百年活动的重头戏之一。为了给读者带来不一样的体验，《联合早报》执行总编辑韩咏梅和本地文史研究者李国梁在策划这条骑行路线时，可说是下足功夫。

62岁的李国梁曾是国防部工程师，离职后重拾儿时爱好，钻研本地民间历史与文化，出版过《广东妈姐》《这里是新加坡》《奔向黎明》《大眼鸡·越洋人》和《告别1949》五本著作。

对于熟悉新加坡文史的李国梁来说，要为早报骑行选出一些景点和打卡站绝非难事，但要如何配合早报百年报庆主题和让这条路线与众不同，则具有一定的挑战性。

李国梁说：“我们想给读者不一样的体验，希望能挑出那些大家比较不懂，路过时不会太留意，却富有历史、文化和故事的景点。”

“早报庆祝创刊百年，一定要把早报的历史带出来，所以我们会去追寻这条线。不过骑行有一个限制，就是路线不可以太长，否则就累了，所以我们就局限在西南部。通过这条路线，我们可以了解到新加坡的经济命脉，而提到经济命脉，大家一定会想到新加坡河，所以我们会经过一小段新加坡河。”

加入多元种族元素

在登路和槟榔路交界的陈旭年资政第是本地硕果仅存的潮州大宅。（叶振忠摄）

新加坡是个多元种族的国家，所以在挑选景点时，李国梁也特意将这一点考虑在内。

能够展现华族文化色彩的是在俗称柴船头，现克拉码头一带的保赤宫陈氏宗祠和在登路（Tank Road）和槟榔路（Penang Road）交界的陈旭年资政第，这是本地硕果仅存的潮州大宅。

在柴船头一带还有本地历史最悠久的回教堂——甘榜马六甲奥马回教堂（Masjid Omar Kampong Melaka）。

至于印度社群，李国梁说：“登路那边有座印度庙，但印度庙太普遍了，所以我就想把多美歌带出来。多美歌以前有个史丹福水道，印度劳工当年在那里洗完衣服后，就会把衣服晾在现国泰戏院前的草地上。这片草地现在屹立着新加坡管理大学（SMU）。”

那些喜欢植物和园艺的朋友则可期待以下两站：亚美尼亚教堂和法夸尔花园。

亚美尼亚教堂是新加坡第一座基督教堂，已有180多年的历史。（叶振忠摄）

李国梁说：“亚美尼亚教堂内有个妇女墓碑。她是卓锦（Agnes Joaquim），也就是新加坡国花卓锦万代兰的培植者。”

“去到亚美尼亚教堂附近的法夸尔花园，你则可以尝试找找甘蜜树，因为在19世纪，甘蜜曾是新加坡最重要的经济作物。我们是世界第一的甘蜜出产国，而甘蜜的主要用途在于软化皮革和染色。甘蜜叶和枝茎熬煮后也可像‘保济丸’一样，起到止泻的作用。”

对于李国梁来说，曾位于亚历山大路（Alexandra Road）307号的南洋商报新大厦则对他影响最深。

他说：“我在求学时期经常给南洋商报投稿。虽然每篇只能赚到五块钱，但累积起来就很多了。我那时很需要这笔钱来读书。五块钱我可以在学校吃四到五顿了。这是一个赚外快的途径，我每次投稿都会用不同的笔名，就是为了提高被抽中的机会！”

喜欢看阿卡夫桥上的人笑

李国梁认为，菲律宾艺术家帕西塔·阿巴德在2003年为罗拔申码头的阿卡夫桥披上彩衣，让走在桥上人们的心情也靓丽起来。（叶振忠摄）

来到新加坡河，李国梁最喜欢在岸边看人，尤其喜欢看走在阿卡夫桥（Alkaff Bridge）上的人们。

外形像驳船的阿卡夫桥是新加坡河上的“新桥”之一，最大特色在于它靓丽的色彩。

曾几何时，阿卡夫桥也是一座单调、毫不起眼的桥，但自从菲律宾著名画家帕西塔·阿巴德（Pacita Abad）在2004年为它“化妆”以后，阿卡夫桥便顿时变得魅力四射，成为国人与旅客钟爱的打卡之处。

帕西塔当时为阿卡夫桥上妆，是因为她认为新加坡人太过严肃，希望大家敞开心扉，将公共艺术当成日常生活的一部分。更重要的，她希望新加坡人在开心的时候，别忘了笑。

李国梁说：“我发现每个走过这座桥的人都会很开心。他们会在桥上摆各种姿势拍照，大家都会笑，这就应验了那位菲律宾画家所说的，开心的时候别忘了笑。它的色彩让我们的心情也靓丽起来。”

“早报骑行：早期报业与狮城文史之旅”活动详情

日期：2023年5月28日（星期天）

起点/终点：华侨银行大厦广场（OCBC Centre，65 Chulia Street）

时间：早上8时出发

收费：四人一队$20

报名网站：http://bit.ly/cycle-with-zb-event

报名截止：5月18日晚上11时59分，或满额时截止报名。活动全程将以华文进行。这条骑车路线主要沿着行人道和公园连道，参与者须自备脚踏车和安全帽，其他附带条件请参考报名网站。

“早报骑行：早期报业与狮城文史之旅”活动由《联合早报》主办，华侨银行赞助。