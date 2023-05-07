买蚌挖珠可赚百倍？直播主被网购平台禁播

在网购网站的直播开蚌挖珍珠，还以当场高价回购为利诱，吸引观众以几百、几千元“上车”买蚌，谨慎读者看了提醒大家“小心受骗”。

“开蚌取珠”是中国网络近年兴起的一种直播项目，直播主在镜头前用工具撬开蚌后取出珍珠，然后把它邮寄给下单购买的顾客。

化名陈玛丽（48岁，行政人员）的热心读者联系上《新明日报》，称这类直播近日在本地网购网站虾皮（Shopee）上出现，而且瞄准新加坡观众。

据透露，开蚌取珠的直播主会取出不同大小的蚌，并说如果打开后里面的珍珠直径超过13毫米，直播间内会有所谓的“堂主”富豪，当场以十几甚至几十万新元的高价，向“蚌主”回购珍珠。

直播主以此说服观众，让大家在开蚌前“上车”，也就是花高达数百乃至数千元下单，提前买下这只蚌。

按照这套说法，若网友花钱买蚌后，到时真的开出大颗珍珠，瞬间就能赚取过百倍的丰厚利润。

当然，有意购买的网友得提前转账到指定的户头。

陈玛丽说，大约一周前开始发现这类直播，高峰时段可有四场同时进行。

她认为，如此“好赚”的交易让人难以置信，因此须提醒公众警惕。

虾皮：已禁播

虾皮回复《新明日报》时说，平台发现相关的直播主涉及被严禁的举措，因此已经被禁。

发言人说，虾皮会继续保障用户的安全购物环境，也提醒用户不要通过虾皮应用以外的途径转账给卖家。

用户若发现有不妥之处，可通过应用的聊天功能或致电62066610向平台举报。

完整报道，请翻阅2023年5月7日的《新明日报》。