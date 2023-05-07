一小时25元 更多子女请人陪伴年迈父母

当治愈孤单成为一门生意，陪人聊天、吃饭、看诊、旅游、过生日均可换取报酬。万事皆可陪的“陪伴经济”下，一方用时间换取报酬，一方为“不寂寞”买单。

前公务员王玉珍几年前退休后，每个月都会有几天到陌生的年长者家中，陪年长者聊天、做手工、玩游戏，或到家楼下走走，简单买点东西、剪头发。

王玉珍（66岁）不是义工，而是一名有偿陪伴年长者的友伴。她的陪伴服务每小时收费25元。

在新加坡，对陪伴的需求正催生出一门陪伴经济：一方用时间和精力换取报酬，另一方用金钱为“不寂寞”买单。

作为乐龄“友伴”，王玉珍（右）所提供的服务，包括陪年长者玩游戏，协助她们保持头脑敏锐。（严宣融摄）

年长者的专属陪伴 让乐龄更快乐

年长者陪伴并不是一个新鲜概念，狮子乐龄之友协会（Lions Befrienders）1995年成立后，便为较低收入的年长者提供免费的陪伴服务。之后，海悦辅导中心（O’ Joy Care Services）等十多家非营利或社会服务机构，也开始推出类似服务。

由于人手不足，这些机构能提供的免费陪伴服务有限，无法满足所有年长者的需求。2010年前后，起源于美国的居家护理陪伴机构Comfort Keepers来到新加坡，首次推出付费陪伴服务。

王玉珍所服务的社会企业“快乐友伴”（Jolly Companion）成立于2017年，是本地五家专为年长者提供付费陪伴服务的业者之一。作为海悦辅导中心的附属机构，快乐友伴主要从海悦的义工团队招募友伴，目前共九人。

快乐友伴执行主席朱仁杰受访时说，付费陪伴为有一定经济水平的年长者提供了多一种选择，可以省去等候社服机构指派义工的时间。朱仁杰也是海悦辅导中心的执行理事。

快乐友伴的陪伴费用从每小时25元起跳。朱仁杰说：“如果不付费，年长者对陪伴服务的需求会更大。”

超老龄社会 年长者越老越孤独

新加坡即将步入“超老龄化”社会，到2030年每四人中就有一人超过65岁，如何确保年长者身心都健康，仰赖全体社会的努力。

杜克—国大医学院2021年的一项研究就发现，孤独会直接影响年长者的寿命，年过60岁并感觉孤独的人，预期比不孤独的同龄人，平均少活三年到五年。此外，孤独感会随着年龄增加，80岁及以上人群中，40%觉得自己很孤独，比率较60岁至69岁的32%高。

朱仁杰认为，年长者感到孤独，却不寻求陪伴服务，原因不在于“付不起”，而在于心态。“看医生、洗伤口可以花钱，陪伴聊天花钱那就不需要了……钱省下来还可以留给下一代。”

陪伴服务业者护德（Coddle）行政总裁陈明德也指出，咨询陪伴服务的人很多，但是真正用服务的人不多。

护德成立于2017年，目前有90多名陪伴年长者的“护德伙伴”（Coddler），年龄介于18岁到75岁，有学生、家庭主妇，也有退休人士，每月陪伴总时长可达1800小时。

据陈明德观察，使用陪伴服务的是年长者，但付费的绝大多数都是子女，而且他们也希望业者保密。“很多都觉得陪伴父母是自己的责任，不应该交给外人。”

新跃社科大学人文与行为科学学院讲师胡勇盛博士受访时分析，新加坡讲究孝道，花钱请人陪伴父母虽然方便，但子女免不了担心被视为不孝，也会因未尽到自己的道德责任心生愧疚。

为了避免客户花钱还心生不快，陈明德时常提醒“护德伙伴”，陪伴过程中不要拍照，更不要把照片发到社交媒体。

陈明德（左一）自己也是一名“护德伙伴”，会不定期陪伴年长者。图为陈明德陪伴的第一位年长者。（林泽锐摄）

表面上，陪伴看似轻松，实则不然。业者列出的服务一般包括：深入聊天、玩益智游戏、培养新兴趣和爱好，以及陪伴出门购物、看医生和剪头发。

王玉珍做了六年“友伴”，深知实际要做的远不止这些。有些年长者要求帮忙切菜煮饭，有些会要陪伴者去超市购买特定食材，有的还要求按摩。遇到上述超出陪伴范畴的要求时，王玉珍会尽量完成，“反正都去到那边了，能帮的就尽量帮”。

王玉珍2015年退休后，先是到海悦辅导中心当义工，2017年再加入快乐友伴，目前提供无偿和有偿陪伴服务。对她来说，有偿陪伴每小时十多元的收入，更多是用来补贴做义工时的花销。

王玉珍也提到，陪伴还有更深一层的意义，那就是了解年长者的情绪，走进他们的内心世界。然而，情绪观察和疏导工作不像医疗和护理服务容易量化，业者为陪伴服务定价时，难免引起消费者疑虑。

快乐友伴执行主席朱仁杰认为，年长者陪伴年长者的优势，在于会相同的方言、有相似的成长经验，而且陪伴者也更有同理心。（严宣融摄）

对提供陪伴服务的机构来说，除了制定具体的陪伴服务规范，加强对陪伴者的筛选、优化配对流程，以及树立陪伴者的专业形象，也能让大众更愿意为陪伴服务买单。

陈明德透露，每10个申请者中，只有一人最终能被录用成为“护德伙伴”。两轮面试后，“护德伙伴”还要通过三小时的线上培训和轮椅使用训练，才能开始陪伴服务。完成陪伴后，机构还会收集年长者的反馈，帮助提升下一次的服务水平。

朱仁杰则说，他挑选陪伴者时，首先看诚信，因为“去到对方家里做一对一的工作，这个人需要非常可靠”。其次，还需要经过培训，学会对失智症做初步判断，并且要掌握一定的沟通技巧和心理学知识。

为年长者配对陪伴者时，快乐友伴和护德都会根据年长者的性别、年龄、籍贯和性格等，寻找最合适的人选。如果双方不投缘，年长者可以要求机构再推荐。

放眼未来，朱仁杰对陪伴服务领域的发展感到乐观：“陪伴服务的市场会越来越大，以后会有更多六七十岁的来陪伴八九十岁甚至100岁的年长者。”

对王玉珍来说，长时间陪伴年长者，也让几年后步入古稀之年的她，对余下人生有不一样的体悟。

“就是要活在当下，想做什么就去做。因为你现在还可以走，还可以吃，你就要享受，等到哪一天突然这个不能做，那个也不能做，你就会觉得，哎呀，为什么我当初不潇洒一点。”

都市人寂寞难耐 朋友用租的

需要陪伴的，其实不只年长者。近年，专门满足青年族群的“陪伴经济”，正悄然在亚洲兴起，特别是中国。

根据中国一项针对当地单身族的消费调查显示，近六成的人会为了排解孤独而花钱，其中超过40%的人每个月为此花费约1000元到3000元人民币（约200至580新元），三成多会花3000元到5000元人民币。中国证券公司国金证券的一项报告就预测，到了2025年，中国的陪伴经济市场规模，可达500亿元人民币。

如今，这股锁定现代人的“陪伴风”，也慢慢吹入狮城。

80后会计师金金（化名）看准机会，今年1月在社媒平台小红书发文，针对本地人提供陪伴服务，至今已收到超过100次询问，完成11次陪伴。

金金贴文中列出的陪伴服务包括陪看病、看学校、上兴趣班、过生日等。（严宣融摄）

金金为自己的陪伴服务定价每小时数十元，她认为付费是合理且必须的。“你付出这个价位，我用我最宝贵的时间去陪伴，我觉得我们是对等的。”

金金已完成的陪伴，主要是陪吃饭聊天，还有两次陪客户为孩子找学校，过程让金金直呼大开眼界。“我没想到这个世界上有钱的人真的好多，他们的富有程度，超出我的想象。”

除了像金金这样的个体户，市场上也出现一些主打出租朋友的付费交友平台，通过促成付费陪伴，抽取一定数额的平台服务费。

社交应用“Ribbon”，2022年4月在马来西亚推出，近来也吸引到一些新加坡用户。用户可从平台上近2000名“伙伴”（host）中选人见面，收费由这些“伙伴”自定，起步价15元，上不封顶。

自认害羞、不善交际的刘俊杰（项目经理，35岁）工作上很难接触到异性。今年3月，刘俊杰在用过几款热门的社交软件后，决定使用Ribbon的付费陪伴服务，盼借此扩大社交圈子。

在两小时里，刘俊杰与女伴一起到餐厅参加试吃活动，席间聊天愉快。尽管陪伴费用达百元，刘俊杰直言钱花的值得。

但在新跃社科大学讲师钟秉成看来，这样的陪伴服务虽能让孤独或忙碌的都市人，更容易建立社交关系，但这种关系并不健康，因为它建立在金钱的基础上，而不是基于人情纽带、共同的价值观和经历。

刘俊杰支付的费用包括见面费和平台服务费，近108元。（受访者提供）

对于这种新型陪伴关系，Ribbon创办人魏俊豪受访时，将它与共享经济类比：“Grab是开车赚钱，Airbnb是把房子租出去赚钱，而Ribbon是把时间租给别人赚钱。”

陪伴应用容易被滥用？

陪伴的定义不明，加上用户和陪伴者见面后不可控的因素太多，这容易让陪伴服务出现灰色地带，甚至成为色情交易的温床。打开Ribbon应用，不难发现女伴数量远超男伴，收费往往与颜值挂钩。

Ribbon在推出之初因涉嫌色情交易，迟迟无法通过苹果应用商店App Store审批。

魏俊豪说，为了避免Ribbon被滥用，平台设置了多重安全保障，用户须上传身份证件和照片，并通过平台人工审核后，才可发出见面请求。系统也会监控用户聊天内容，若涉及色情交易就会被禁言三天或五天，三次违规就永久禁言。平台至今已永久禁止约200名用户聊天。

除了Ribbon，目前本地市面上提供付费交友的陪伴服务平台，包括Elitely、GetTogether和Maybe等，平台上的付费约会对象从100人到250人不等，女性收费介于100元到400元，男性收费则介于100元到250元。

新加坡管理大学法律系副教授陈庆文告诉《联合早报》，虽然这类付费陪伴平台可能成为卖淫等勾当的幌子，但若从为付费陪伴提供配对服务来看，平台并不违法。不过，他提醒提供陪伴服务的女性，提防动机不单纯的用户。

作为个体户，少了平台帮忙把关，金金与客户见面时，通常选择人来人往的场所，并避开公园、沙滩或上门服务，以降低风险，保护自己的安全。面对客户提出当模特儿、按摩、索吻等怪要求，金金也一概拒绝，对方通常也没再骚扰她。