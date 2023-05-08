南洋客属总会主催 10客属会馆协办 丰顺会馆客家歌谣节呈献原创歌舞剧

歌谣节上半场以演唱客家歌谣为主，开场就是丰顺会馆山歌班演唱木子创作的《𠊎系丰顺客家人》，赞美丰顺人本性朴实勤奋等美好特质。下半场是重头戏四幕歌舞剧《他乡·故乡》，叙述客家过番客刻苦耐劳努力适应新环境，最后在新加坡开枝散叶。

丰顺会馆主办第13届客家歌谣节，公演原创客家四幕歌舞剧《他乡·故乡》，并请来本地知名词曲作家木子创作歌曲《𠊎系丰顺客家人》，歌颂丰顺人朴实勤奋的美好特质。

客家歌谣节最早可追溯到2004年茶阳（大埔）会馆主办的第一届客家歌谣演唱观摩会，当时有七家客家会馆参与和协办，之后每年由九家客属会馆轮流操办，2019年因疫情停办，今年复办轮到丰顺会馆主办，南洋客属总会主催，10家客属会馆协办，表演者超过100人。