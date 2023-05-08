撞死脚踏车骑士 客工找人顶包监12个月

客工撞飞六旬脚踏车骑士，担心驾照被吊销，竟请同事“顶包”，但同事得知骑士伤重身亡后，坦白一切。客工星期一（5月8日）早上被判监12个月，吊销驾照八年。

这起致命车祸发生在去年4月16日傍晚5时零3分，地点是惹兰友诺士朝泛岛快速公路朝大士方向的叉路。死者是阿督亚兹（64岁）。

被告是乌泰亚畔（25岁，印度籍），案发时是一名司机，他于2021年4月30日考到驾照，还未过一年的驾驶执照实习期。曾为他“顶包”的拉詹迪兰（28岁，印度籍）早前承认妨碍司法公正的罪行，被判坐牢三个月。

案发前，死者骑脚踏车过斑马线，该路段有两条车道，被告开着罗厘行驶在右边车道，眼见左边的红色德士在斑马线前停下，他仍继续以每小时40公里的速度前进。

当发现死者骑着脚踏车过斑马线时，被告没能及时刹车，撞上死者，将他抛飞七米外。

根据医药报告指出，死者到医院时，头颅骨和肋骨骨折，事发一小时多后宣告不治。

警方和救护人员抵达前，被告因担心驾照会被吊销，要求同事拉詹迪兰谎称自己是肇祸司机。同事则担心公司发现原本应该执勤开罗厘的他没有履行职责，答应顶罪。

同事被带回警局调查，坚持是案发时开罗厘的司机，同天获得保释。

事发两天后，公司告知被告和顶罪的同事，脚踏车骑士伤重不治，同事便反悔说不顶罪了，两人这才答应向警方坦白一切。

完整报道，请翻阅2023年5月8日的《新明日报》。