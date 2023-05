新加坡飞禽公园搬迁到万礼后,星期一首日对外开放,迎来约3000名热情访客。

从星期一(5月8日)开始,飞禽公园试营业至本月26日,期间,公众可以优惠价购票,入园游览。

开放首日,访客在飞禽公园的天际剧场观赏首场猛禽表演(Predators on Wings)和展翅高飞表演(Wings of the World),壮观的飞禽演出赢得访客阵阵掌声。