缓和供应波动 6000张拥车证提前回流市场

这些拥车证将从5月第二轮拥车证公开投标活动起，分几个季度重新分配回市场。到7月为止，每轮拥车证公开投标活动的中小型汽车（A组）配额将比目前多24％，大型及豪华车组（B组）配额则多15％。

拥车证供应处于10年周期的低谷，推高成价，陆路交通管理局破例从未来三四年将注销的汽车中，提前拨出6000张拥车证回流市场，缓和拥车证供应的波动。

这些拥车证将从5月第二轮拥车证公开投标活动起分几个季度重新分配回市场。到7月为止，每轮拥车证公开投标活动的中小型汽车（A组）配额将比目前多24％，大型及豪华车组（B组）配额则多15％。

换言之，5月第二轮投标活动的A组配额共578张，B组配额共453张。6月和7月的A组配额月均1156张，B组月均907张。

交通部长易华仁星期一（5月8日）在国会针对如何满足新加坡人的交通需求发表部长声明时，宣布上述安排。

他强调，这是单次采用的举措。提前重新分配的拥车证都是下一个预估供应高峰会到期的五年延长拥车证，由于不能再延长，陆交局因此能肯定这些拥车证的具体数量。

“这（最新举措）将有助减低，但不会消除（拥车证）供应的波动。供应依旧会因历史因素和更广大的市场情况出现某种程度的波动。”

“家庭收入未来会持续增加，加上汽车零增长政策，我们必须预料拥车证成价长期而言会往上涨。”

拥车证成价不断飙升引发关注。A组和B组成价在4月19日结束的投标活动中，分别创10万3721元和12万零889元的新高后，近期稍有下降。A组成价在5月4日结束的投标活动报10万1001元，B组报11万9399元。

易华仁说，拥车证成价反映市场需求，但拥车证供应有限，加上目前处在拥车证10年周期的低谷，加剧成价压力。

根据陆交局网站的资料，2012年和2013年的拥车证配额分别约4万2006张和3万9843张，是2011年至2015年之间的最低点。拥车证配额在2015年大幅回升，共有7万4282张供投标。

A组和B组的10年拥车证到期后，车主可选择延长拥车证五年或10年。若选择延长五年，车主必须在五年到期后报销车辆，不能再延长；若选择延长10年，可无限次延长。

陆交局在星期一发布的文告中指出，最新的举措不会改变车辆数量零增长。陆交局已经在车辆登记系统，确定那些延长五年后不能再延长拥车证的车辆。这些车辆未来报销后，配额不会重回市场供竞标。

陆交局已在去年7月和今年1月，两次宣布调整拥车证配额计算方式，以降低每季拥车证供应的波动。今年2月起，每个季度的拥车证配额将根据过去四个季度报销车辆的滚动平均数来计算。

车商：A组成价或降低10％

新加坡车业公会会长梁添丁说，拥车证配额增加后，肯定有助缓和成价。“A组配额多了24％，下一个投标活动的成价有可能降低多达10％，B组成价相信也会降低，但跌幅应该没有A组显著。”

本田汽车和电单车代理业者黄成顺则指出，由于新调整没有更改拥车证的方程式，因此只会起到治标不治本的作用。“为什么在此时介入？什么是介入的好时机？每次介入要放入几张配额，这些都不透明。这对于业界的长期规划并不理想。”