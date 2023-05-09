易华仁：私召车业等不是拥车证成价飙升原因

一些议员询问拥车证成价居高不下是否也同更多外国人买车有关。对此，交通部长易华仁说，从2020年7月至2022年12月间，外国人标到的拥车证占总数平均不到3%，这个比率这些年来没有显著改变。

本地私召车业者的需求持续放缓，外国人买车以及拥有超过一辆车的家庭多年来都占少数，因此这些不一定是推高拥车证成价的因素。

拥车证成价飙升引起关注，一些车商将问题归咎于私召车业者为旗下车队抢标。不过，交通部长易华仁星期一（5月8日）在国会发表部长声明时解释，虽然私召车数量在2015年至2017年间迅速增长，从3万辆增至近7万辆，但拥车证成价在同一时期并未上涨。实际上，拥车证成价在过去几季上涨时，私召车业者的需求已持续放缓。