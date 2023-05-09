易华仁：私召车业等不是拥车证成价飙升原因 订户 李思敏 邓玮婷 杨浚鑫 / 联合早报更新 / 更新 / 2023年5月9日 8:33 AM发布 / 发布 / 2023年5月9日 5:00 AM 一些议员询问拥车证成价持续攀升是否同更多家庭拥有超过一辆车或更多外国人买车有关，不过交通部长易华仁说，这些人买车拥车的比例在这些年来维持在少数。（陈渊庄摄） 字体大小:小中大一些议员询问拥车证成价居高不下是否也同更多外国人买车有关。对此，交通部长易华仁说，从2020年7月至2022年12月间，外国人标到的拥车证占总数平均不到3%，这个比率这些年来没有显著改变。本地私召车业者的需求持续放缓，外国人买车以及拥有超过一辆车的家庭多年来都占少数，因此这些不一定是推高拥车证成价的因素。拥车证成价飙升引起关注，一些车商将问题归咎于私召车业者为旗下车队抢标。不过，交通部长易华仁星期一（5月8日）在国会发表部长声明时解释，虽然私召车数量在2015年至2017年间迅速增长，从3万辆增至近7万辆，但拥车证成价在同一时期并未上涨。实际上，拥车证成价在过去几季上涨时，私召车业者的需求已持续放缓。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 拥车证 易华仁 国会 私召车 两起疑由电器引起 三人送院治疗 17小时内三组屋接连起火 助人即助己