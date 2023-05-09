抽签或按标价付费行不通 现有拥车证制度仍最有效

一些议员为改善拥车证制度提出建议，包括改用抽签或按投标价付费的做法，不过交通部长易华仁认为这些建议都行不通，现行的拥车证制度还是最有效的。

议员连荣华（武吉班让区）提议借鉴建屋发展局目前为组屋采取的做法，以抽签的方式发放拥车证。易华仁指出，如果拥车证分别通过竞标和抽签的方式来分配，政府会面临一些问题，包括如何为抽签的拥车证定价。

他说：“是应该与同期竞标的拥车证价格一样，还是提供优惠价？如果是优惠价，抽到拥车证的买家就能大赚一笔，因为他们之后能以更高的价格把车子卖掉。”

此外，政府必须决定哪些人具备抽签资格。易华仁强调，抽签的做法不是灵丹妙药，甚至可能让情况恶化。

议员林伟杰医生（三巴旺集选区）则提议实行“按投标价付费”（Pay-As-You-Bid ）的投标方式。不过易华仁说，这么做只会让市场更混乱，因为同一款车子的价格会因为不同的投标价而不一样。“从投标理论的角度来看，目前的做法还是最有效的。”

国会反对党领袖毕丹星询问是否能移除公开组（E组），确保拥车证制度更顺利地运作，这是因为该组的拥车证有效期为三个月，可以转让，具备潜在的投机因素。

E组拥车证可用来注册其他组别的车辆，但一般用于注册B组汽车。

易华仁说，E组发挥了阀门（valve）的作用，根据买家的习惯，重新分配一些拥车证。“它的存在有重要的目的，而且不论是当下还是可以预见的未来，我都不认为它是无关紧要的。”

前进党非选区议员梁文辉则提议政府不只是根据车辆的引擎容量分组，也要考虑抵岸价。易华仁指出，大型及豪华车组（B组）的抵岸价中位数比中小型汽车（A组）高出约75％，因此市场其实“已经划分开来”。

易华仁也提到，虽然有一些较豪华的汽车归入A组，但同时也有斯巴鲁和三菱SUV等被视为大众车款的汽车因为引擎容量而归入B组。“我们无法分得那么清楚。另外，抵岸价并不是一个客观的标准，因为当中还涉及其他变数，包括兑换率等。”