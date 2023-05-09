当局日后有权索取拖欠赡养费者财务信息 蓄意拖欠者将被判坐牢

家事司法改革法案已获国会三读通过，由律政部委任的赡养费事务员有权向银行和政府机构索取拖欠赡养费者的财务信息，有能力却不肯如期支付赡养费的拖欠者，往后将更难逃避支付赡养费。

法庭可下令蓄意拖欠赡养费者最迟须在指定日期提交付款证明，违抗庭令者将被判坐牢。

内政部长兼律政部长尚穆根星期一（5月8日）在国会为法案提出二读时说，改革赡养费庭令执法程序是希望达致三大目标，即对有能力却不肯支付赡养费者发挥更大的阻吓作用；让真正有经济困难的拖欠者能与追讨的一方，就赡养费支付达致更可持续的安排，以及让索讨赡养费的执法过程更简便。