当局日后有权索取拖欠赡养费者财务信息 蓄意拖欠者将被判坐牢 订户 许翔宇 王英慧 陈可扬 黄贝盈 / 联合早报更新 / 更新 / 2023年5月9日 8:41 AM发布 / 发布 / 2023年5月9日 5:00 AM 家事司法程序往往涉及破裂的家庭关系和孩童。国会星期一通过的家事司法改革法案一旦生效，可进一步加强法庭处理离婚案等家事案件过程的治疗式司法作用，避免家庭关系进一步破裂。（档案照片） 根据人力部的《2021年新加坡劳动力报告》，10.6%的看护者是男性，这不算少数。我建议政府考虑提供不分性别（gender-neutral）的赡养费制度，也就是法院应赋予酌情权，即使男方没有丧失行为能力，也可裁定女方支付赡养费给男方。这种情况可能包括男方收入比女方少很多，或者男方是承担了大部分家务和看护工作的全职丈夫……这将有助于传达正确的信号，即全职丈夫的贡献应与全职妻子一致。—— 工人党议员贝理安（阿裕尼集选区）字体大小:小中大家事司法改革法案已获国会三读通过，由律政部委任的赡养费事务员有权向银行和政府机构索取拖欠赡养费者的财务信息，有能力却不肯如期支付赡养费的拖欠者，往后将更难逃避支付赡养费。法庭可下令蓄意拖欠赡养费者最迟须在指定日期提交付款证明，违抗庭令者将被判坐牢。内政部长兼律政部长尚穆根星期一（5月8日）在国会为法案提出二读时说，改革赡养费庭令执法程序是希望达致三大目标，即对有能力却不肯支付赡养费者发挥更大的阻吓作用；让真正有经济困难的拖欠者能与追讨的一方，就赡养费支付达致更可持续的安排，以及让索讨赡养费的执法过程更简便。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 国会 赡养费 两起疑由电器引起 三人送院治疗 17小时内三组屋接连起火 助人即助己