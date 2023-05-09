两起疑由电器引起 三人送院治疗 17小时内三组屋接连起火 订户 包容 郭跃男 / 联合早报更新 / 更新 / 2023年5月9日 8:59 AM发布 / 发布 / 2023年5月9日 5:00 AM 白沙组屋单位的烘干机疑在操作中突然着火，家中天花板和墙壁被大火熏黑。 （陈渊庄摄） 淡滨尼双层公寓式组屋单位疑因移动式冷气机着火，导致房内焦黑一片，外墙、走廊天花板都被熏黑。（蔡振鸿摄 ）字体大小:小中大淡滨尼5道第147座组屋的火患，发生在二楼的一个双层公寓式组屋单位内。起火单位住着一家四口，事发时屋主的女儿伊莱莎正在熟睡，岂料开着的移动式冷气机突然传出烧焦味。本地17个小时内接连发生三起组屋火患，其中两起疑似由电器引起，共有三人送院治疗。受访维修商指出，消费者近来倾向购买价格便宜且功能外观多样的电器，却忽略了安全认证，加上使用方法不当，都可能导致电器起火。这三起火患先后发生在星期天（5月7日）晚上9时15分、星期一（8日）早上8时10分和星期一下午2时50分，地点分别在巴西立53街第571座组屋、淡滨尼5道第147座组屋，以及兀兰31街第303座组屋。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 火患 淡滨尼 年年负重前行 一路还愿谢神恩 助人即助己