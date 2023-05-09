两起疑由电器引起 三人送院治疗 17小时内三组屋接连起火

淡滨尼5道第147座组屋的火患，发生在二楼的一个双层公寓式组屋单位内。起火单位住着一家四口，事发时屋主的女儿伊莱莎正在熟睡，岂料开着的移动式冷气机突然传出烧焦味。

本地17个小时内接连发生三起组屋火患，其中两起疑似由电器引起，共有三人送院治疗。受访维修商指出，消费者近来倾向购买价格便宜且功能外观多样的电器，却忽略了安全认证，加上使用方法不当，都可能导致电器起火。

这三起火患先后发生在星期天（5月7日）晚上9时15分、星期一（8日）早上8时10分和星期一下午2时50分，地点分别在巴西立53街第571座组屋、淡滨尼5道第147座组屋，以及兀兰31街第303座组屋。