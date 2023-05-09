自儿子去年3月住进疗养院后，谢明佃就抽空到这所位于裕廊东的行动辅助器材服务与培训中心，成为帮忙修理轮椅的义工。

谢明佃的儿子多年前发生意外后无法自理，他到处奔波为儿子寻找合适的行动辅助器，却发现这些器材售价动辄几百元，甚至上千元。如今谢明佃成为修理轮椅等辅助器的义工，希望为旧器材赋予新生命，协助有需要的人。

2012年，谢明佃（70岁）的儿子28岁，拥有一份全职工作，谁知在突然跌倒后的几个月内身体机能逐渐退化。到了2018年左右，儿子几乎已无法说话、自行进食、走路，甚至连站立都有困难。为了照顾儿子，谢明佃辞去建筑主管的工作。

由于儿子体型较大，谢明佃曾多次在扶起儿子时也一同跌倒。就在他到处为儿子寻找合适的轮椅和护理吊机等辅助器时，无意间通过社服机构和其他残障者的介绍，在轻安村慈善与教育基金会找到合适的器材。这些轮椅、助行架和病床等辅助器材大多由其他残障者捐出，经义工维修后，免费提供给有需要的人使用。

自儿子去年3月住进疗养院后，谢明佃就抽空到这所位于裕廊东的行动辅助器材服务与培训中心，成为帮忙修理轮椅的五名义工之一。他几乎每周一至五都会到中心工作，一天五到六小时内可修理三四辆轮椅，主要是清理和更换轮子及刹车器等部件。

谢明佃在多年来照顾儿子的过程中，研究和自学这些设备的运作原理。“身为过来人，我很了解残障者和看护人在日常生活中的困难，加上我一直就对维修很感兴趣，如今稍有时间，我想通过自己的力量帮助其他人减轻负担，同时也能回馈社会。”

未来除了希望有更多义工加入，从而扩大这项服务来帮助更多人，他也想学习电子维修。“我不介意上课，学会电子维修就能修理更多种类的行动辅助器，包括电动轮椅等。”