助人即助己

王嬿婷

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联合早报

更新 /
更新 / 2023年5月9日 9:00 AM
发布 /
发布 / 2023年5月9日 5:00 AM
谢明佃如今在轻安村慈善与教育基金会的行动辅助器材服务与培训中心当义工，帮忙修理轮椅等辅助器，希望让这些器材重获新生，服务更多有需要的人。（王嬿婷摄）
谢明佃如今在轻安村慈善与教育基金会的行动辅助器材服务与培训中心当义工，帮忙修理轮椅等辅助器，希望让这些器材重获新生，服务更多有需要的人。（王嬿婷摄）

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自儿子去年3月住进疗养院后，谢明佃就抽空到这所位于裕廊东的行动辅助器材服务与培训中心，成为帮忙修理轮椅的义工。

谢明佃的儿子多年前发生意外后无法自理，他到处奔波为儿子寻找合适的行动辅助器，却发现这些器材售价动辄几百元，甚至上千元。如今谢明佃成为修理轮椅等辅助器的义工，希望为旧器材赋予新生命，协助有需要的人。

2012年，谢明佃（70岁）的儿子28岁，拥有一份全职工作，谁知在突然跌倒后的几个月内身体机能逐渐退化。到了2018年左右，儿子几乎已无法说话、自行进食、走路，甚至连站立都有困难。为了照顾儿子，谢明佃辞去建筑主管的工作。

由于儿子体型较大，谢明佃曾多次在扶起儿子时也一同跌倒。就在他到处为儿子寻找合适的轮椅和护理吊机等辅助器时，无意间通过社服机构和其他残障者的介绍，在轻安村慈善与教育基金会找到合适的器材。这些轮椅、助行架和病床等辅助器材大多由其他残障者捐出，经义工维修后，免费提供给有需要的人使用。

自儿子去年3月住进疗养院后，谢明佃就抽空到这所位于裕廊东的行动辅助器材服务与培训中心，成为帮忙修理轮椅的五名义工之一。他几乎每周一至五都会到中心工作，一天五到六小时内可修理三四辆轮椅，主要是清理和更换轮子及刹车器等部件。

谢明佃在多年来照顾儿子的过程中，研究和自学这些设备的运作原理。“身为过来人，我很了解残障者和看护人在日常生活中的困难，加上我一直就对维修很感兴趣，如今稍有时间，我想通过自己的力量帮助其他人减轻负担，同时也能回馈社会。”

未来除了希望有更多义工加入，从而扩大这项服务来帮助更多人，他也想学习电子维修。“我不介意上课，学会电子维修就能修理更多种类的行动辅助器，包括电动轮椅等。”

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