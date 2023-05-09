泰女受困爬窗外 民防救人揭淫窟

锁头坏被困房里，泰女郎爬出窗外，新加坡民防部队解救她后，警方发现她住宿的六间房都有安全套和润滑液，并揭发了此淫窟。

被告苏帕莎（38岁）面对一项抵触妇女宪章以及一项移民法令的控状。

她在认罪后被判坐牢八周。

根据案情，警方在今年4月8日早上9时56分接到公众报案，说被告站在惹兰勿刹一单位三楼的窗沿外企图跳楼。

警方和民防部队人员之后赶到现场，进入房间解救被告。

被告后来解释说，因房门锁头坏，她被困在房间里，因此才会爬出窗沿。

警方事后检查单位，发现六间房间内放有一堆安全套和润滑液。

一名女子事后向警方坦承自己有提供性服务。

被告当天被捕时，已在新加坡逾期逗留56天。

根据《新明日报》早前报道，事发当天一名目击者表示路过该处时看见一名身穿橘色上衣、白色裤子的女子正站在三楼窗外的墙沿。

根据她拍下的视频画面显示，女子当时双手握住窗台，身上并未系带任何保护绳索与工具，场面看起来相当惊险。

目击者还说，期间听见女子不停喊叫一名男子的名字“David”（大卫）。

民防部队之前受询时说，民防人员破门进入三楼单位，并与警员合力把女子拉进单位里。事件中无人受伤。

泰女逾期逗留 为卖淫集团工作换住宿

泰女逾期逗留当清洁工，从酒廊打扫到妓院，还升级帮忙打理，从妓女卖淫所得抽佣。

案情显示，被告今年1月11日从泰国飞抵新加坡。被告的探访准证在隔月10日到期，不过她没有回国，反而继续在新加坡工作。被告通过一名熟人介绍，在本地多家酒廊打扫，日薪50元。

今年3月底，被告通过同一名熟人介绍，为一个卖淫集团工作。她的职务包括打扫卖淫集团位于乌节路以及惹兰勿刹的妓院，将妓女卖淫收入放进信封，并将它投入指定的信箱内。

被告为卖淫集团工作，可换取免费住宿，也可从妓女卖淫收入中抽取100元当日薪。

卖淫集团会通过妓女转告指示给被告，被告将装有妓女收入的信封投进信箱后，会由集团的另一名成员取出，这是为减少集团成员之间的接触，以免引起警方注意。