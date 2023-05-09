什么是HFE通知书？ 受影响的三类组屋买家

2023年5月9日起申请组屋的买家，不会再收到建屋局贷款资格通知书（HDB Loan Eligibility Letter），而是新的“购屋资格通知书”（HDB Flat Eligibility Letter，简称HFE通知书）。 HFE通知书涵盖什么信息？它当中有什么变化？影响哪些买家？《联合早报》为你理清。

什么是HFE通知书？

HFE通知书将告知你是否有资格：

购买新组屋或转售组屋 获得公积金购屋津贴与津贴额 申请建屋局房贷与贷款额

HFE通知书实施后的三大变化

受影响的三类买家

一、月收不稳定或正在转换工作的人

在以佣金为主要收入的行业，雇员的每月收入会波动。一些人可能因近几个月收入碰巧较好，而超出新组屋或购屋津贴的收入顶限。相反的，一些高收入者可能因近几个月收入碰巧较差，或是正在转换工作导致收入减少，得以符合收入顶限。

上述改变实施后，建屋局会评估申请家庭过去12个月的月均收入，包括交通补助和加班费等杂项收入，但不包括所有花红。由于组屋申请者的工作性质和薪酬结构各不相同，新做法有助更一致和清楚地评估他们的收入水平。

二、有意把一方列为主要住户的夫妇

购买组屋的已婚或未婚夫妇，可选择将一方列为“申请者或屋主”，将另一方列为“主要住户”。他们共同组成了符合建屋局要求的“主要家庭核心”，但主要住户不享有组屋任何份额，即使他有出钱供房子。

把一方列为主要住户，让夫妇在符合购买组屋条件的同时，也能在满足五年最低居住年限后，用主要住户的名字来买私宅，免付额外买方印花税（ABSD）。

建屋局调整购屋津贴的分配后，虽然津贴会均分给夫妇，但只有被列为组屋申请者或屋主的一方，能用他或她的津贴份额来购买组屋。主要住户只有在被列为组屋屋主或日后申请组屋时，才能动用他或她的津贴份额。购屋津贴会继续在其公积金普通户头里累积利息。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究官麦俊荣认为，仅仅拆分购屋津贴，不足以阻止夫妇将一方列为主要住户来免付ABSD的行为，因为投资私宅的潜在经济收益，可能超过无法用购屋津贴来买组屋的缺点。

“不仅如此，建屋局这么做是在奖励主要住户，让他把购屋津贴保留在公积金户头里，继续赚取2.5%年利率。”

三、离婚人士

夫妻若日后离婚，可能受新调整影响。

一方是新加坡公民，一方是永久居民的夫妇，即使双方都列为屋主，全额购屋津贴原本只发放给公民。但购屋津贴改为均分后，身为永久居民的一方即使离婚卖屋，购屋津贴仍会回到他或她的公积金普通户头。

此外，不论新加坡公民或永久居民，如果夫妇中有一方列为屋主，另一方列为主要住户，则主要住户由于享受过购屋津贴，日后购买组屋都视为二次购屋者。

在原本的购屋津贴分配制度下，由于主要住户没有享受过购屋津贴，因此离婚后若单身购买组屋，或与另一名首次购屋者共同购买组屋，仍被视为首次购屋者。