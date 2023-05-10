杨莉明：注意骗子惯用伎俩 公众须警惕“危险信号” 订户 / 联合早报发布 / 发布 / 2023年5月10日 5:00 AM 我想知道，采用客观标准对于某些账户持有人的潜在苛刻影响，是否可通过“粉饰”（whitewash）政策来缓解，即账户持有人在收到相信来自不当收益的钱款后，若过了不久就报警，可免除刑事责任，即便他们一开始是因为疏忽促使这笔钱转入他们的账户。——穆仁理（武吉巴督区） 法案解除控方须证明被告知情或有合理理由相信的责任，并把责任放在被告身上，由被告来反驳合理相信的推断。虽然法案可能有违一般立场，即被告在证实有罪前是无辜的，但我认同法案修正内容对于应付数码时代中不断变化的金融罪案至关重要。我也坚信总检察署检察官和警队调查人员在决定是否提控某个人时，会明智审慎行事。——叶汉荣（杨厝港区）字体大小:小中大骗子往往会突然打电话向受害人“求助”，或给出一些精心编造的“理由”，要受害人提供银行户头让他人接收或转移钱款，公众须对这些“危险信号”提高警惕。通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期二（5月9日）在国会总结贪污、贩毒与其他严重犯罪（没收利益）（修正）法案，以及滥用电脑（修正）法案二读辩论时强调，人们必须对骗子惯用的伎俩提高警惕，必须注意这些“危险信号”（red flag）。她提醒：“危险信号绝不止这些，但这些理应能够敲响警钟。”有关法案生效后，“疏忽洗钱”将是新罪名之一；即，在任何一个理智的人都会察觉到交易存在危险信号的情况下，如果当事人仍继续进行交易，这就可能构成犯罪。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 黄丝带新加坡将研究 释囚职场歧视和就业平等问题 早 数码