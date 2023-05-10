杨莉明：注意骗子惯用伎俩 公众须警惕“危险信号”

骗子往往会突然打电话向受害人“求助”，或给出一些精心编造的“理由”，要受害人提供银行户头让他人接收或转移钱款，公众须对这些“危险信号”提高警惕。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期二（5月9日）在国会总结贪污、贩毒与其他严重犯罪（没收利益）（修正）法案，以及滥用电脑（修正）法案二读辩论时强调，人们必须对骗子惯用的伎俩提高警惕，必须注意这些“危险信号”（red flag）。她提醒：“危险信号绝不止这些，但这些理应能够敲响警钟。”

有关法案生效后，“疏忽洗钱”将是新罪名之一；即，在任何一个理智的人都会察觉到交易存在危险信号的情况下，如果当事人仍继续进行交易，这就可能构成犯罪。