费绍尔： 探讨使用更多科技掌握情况 防独居老人家中出事无人知

国家发展部正检讨乐龄易计划下的项目，探讨通过使用更多科技解决方案，来协助掌握年长者的最新情况，并进一步追踪独居老人在家过世却无人察觉的案例。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授在星期二（5月9日）国会，答复杨厝港议员叶汉荣关于安装行动感应器来预防这类问题时，透露以上信息。

费绍尔指出，国家发展部和建屋发展局已在小型公寓和一些特定租赁组屋中安装警报系统，让独居老人遇到紧急情况时可求救。此外，一旦接获公众或相关机构的通知或反馈，建屋局也会调查屋主和租户的情况，同时了解独居老人是否在家过世而未被发现。