费绍尔： 探讨使用更多科技掌握情况 防独居老人家中出事无人知 订户 / 联合早报发布 / 发布 / 2023年5月10日 5:00 AM 我想提出一个具体的建议，以更快地利用远程医疗功能，不仅是视频咨询，还包括端到端的全循环生命体征监测系统，用以管理常见慢性疾病，如高血压、糖尿病和高脂血症。政府资助的临床试验必须加快，并扩展到私人全科诊所。——黄玲玲（宏茂桥集选区） 我们迅速老龄化的人口，对健康和社会护理的需求急速增加。 但新加坡的护士流失率很高。 据报道，护士辞职的原因之一，是因为工作量和压力大，这很大程度上，是人手短缺造成的。—— 严燕松 （阿裕尼集选区） 根据世界卫生组织的数据，我国政府承担的医疗保健支出份额，已从2011年的 33%，增加到2019年的43%，但仍远低于经济合作及发展组织(OECD)平均75%的水平。新加坡人要承担世界数一数二高的医疗保健费用，但得到政府的财务援助却很少。——前进党非选区议员梁文辉字体大小:小中大国家发展部正检讨乐龄易计划下的项目，探讨通过使用更多科技解决方案，来协助掌握年长者的最新情况，并进一步追踪独居老人在家过世却无人察觉的案例。内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授在星期二（5月9日）国会，答复杨厝港议员叶汉荣关于安装行动感应器来预防这类问题时，透露以上信息。费绍尔指出，国家发展部和建屋发展局已在小型公寓和一些特定租赁组屋中安装警报系统，让独居老人遇到紧急情况时可求救。此外，一旦接获公众或相关机构的通知或反馈，建屋局也会调查屋主和租户的情况，同时了解独居老人是否在家过世而未被发现。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 黄丝带新加坡将研究 释囚职场歧视和就业平等问题 早 数码