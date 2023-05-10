疑欠巨额赌债想不开 德士乘客突跳车

疑因欠下巨额赌债萌生轻生念头，男子德士上哭着拨电给友人，称要去找阿窿被对方砍死，一了百了，德士司机要救他一命，便向巡逻警车求助，岂料男子途中开门跳车。

这起事故发生在星期一（5月8日）晚上8时许，地点在裕廊西园景路（Yuan Ching Road）一带。

德士司机陈先生（54岁）事后联系《新明日报》，称当时在武吉巴督上车的男乘客，要前往达曼裕廊永升路一带的咖啡店，对方上车后就开始讲电话，期间哭得非常伤心。

“男子当时向电话里的人说他对不起太太，要求对方帮忙照顾他家人，还说他现在准备去找阿窿，要给对方砍死，跟着就挂断电话。”

陈先生听后马上开导乘客，乘客因此向他透露，称自己欠下巨额赌债，加上外面有别的女人，倍感对不起太太，因此才会不想活。

“我听后就坚决表示，不会载他到原定的目的地。如果他坚持要去，那我只会载他去警局，因为他既然在我的车上，我就一定要救他。”他指和男子交谈过程中，刚好来到一处的交通灯前，看到前方有巡逻警车，于是就向警员挥手求助，让他们跟着他的德士。

“我继续开车约三分钟，乘客突然开门要逃跑，警察见状后就立即下车追他，并顺利将他制伏。”

陈先生指，乘客在他驾驶途中突然跳车，让他吓了一大跳。

陈先生说，乘客当时打开左边的门跳车，所幸当时没有其他车辆经过，才没酿祸。

警方受询时指出，警员晚上约8时25分在园景路一带巡逻时，发现德士司机寻求协助，称有乘客试图跳车。随后一名45岁的男乘客在精神健康法令下被逮捕，过程中无人受伤。

完整报道，请翻阅2023年5月10日的《新明日报》。