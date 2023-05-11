李总理：亚细安须保持最高层级团结 深化合作应对全球挑战

亚细安须在最高层级保持团结和凝聚力，在国际大环境愈加纷扰之际，推动区域整合，拓展数码和绿色经济等新合作领域，并努力落实亚细安电网相连。

在印度尼西亚纳闽巴霍（Labuan Bajo）出席第42届亚细安峰会的李显龙总理，星期三（5月10日）在全体大会上发言时指出，亚细安成员国在冠病疫情期间良好协作，共同挺过危机。如今全球发展前景堪忧，亚细安必须在最高层级保持团结与凝聚力，因为有坚定的政治支持，才能深化所需要的合作。

李总理说，亚细安的首要工作事项是继续经济整合，亚细安核心地位也以区域整合为基础。亚细安必须深化经济合作，包括在新增长领域开展合作。

在数码经济方面，新加坡坚定支持轮值主席国印尼制定亚细安数码经济框架协议（ASEAN Digital Economy Framework Agreement，简称DEFA) 的努力，也对亚细安领导人计划在今年较迟时候发表有关制定亚细安数码经济框架协议的声明表示欢迎。

李总理说，亚细安国家能通过增进人民的数码联通和数码通识，获取巨大的经济利益。

绿色经济方面，新加坡对印尼推动能源电网相连表示支持。东南亚国家应朝实现亚细安电网计划（ASEAN Power Grid）努力，这将加强亚细安成员国的能源保障和韧性，推动区域脱碳。

亚细安也应该在跨境课题上加强合作。李总理说，亚细安国家应保护人民不受日益复杂的跨境威胁危害。他也提议加强网络安全合作。

佐科：只要保持团结 亚细安就能发挥核心作用

在全球经济尚未复苏、大国紧张关系继续加剧、全球局势出现更多不确定因素等重重挑战的背景下，东南亚国家领导人召开今年的首场峰会。缅甸仍未应亚细安的邀请，派非政治代表出席，峰会上为缅方设的席位依旧空置。

东道主印尼总统佐科在为峰会拉开帷幕时，呼吁亚细安同僚尽管面对难题，仍应保持团结，让亚细安发挥积极作用。

“亚细安会保持沉默吗？还是能成为推动和平与发展的引擎？我深信，我们都对亚细安的能力感到肯定。我们得掌握关键的因素：团结。只要团结，亚细安就能发挥核心作用，创造和平和经济增长。”

各国领导人在会后就制定亚细安共同体2025年后发展愿景发表声明。各国同意巩固亚细安在缩小发展差距和加强可持续发展议程方面的努力，并鼓励负责制定愿景的小组制定“有远见、具启示意义、牢固、全面、包容和放眼未来”的愿景。

声明提到，各国领袖期待在今年内，原则上对愿景表示赞成，并在2025年采纳愿景及其附属文件。

新加坡对领导人发表的这个声明表示欢迎。李总理说，声明肯定亚细安国家在多方面所作出的共同承诺，包括保持开放、透明、包容，以规则为基础，深化域外联系；以及寻求可持续发展、网络安全、数码和绿色经济等领域的合作。

泰国本周末举行大选，首相巴育没有与会，由副首相兼外交部长敦巴穆威奈代表出席。