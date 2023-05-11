今天起展开公众咨询 当局拟加强执法或强制调解邻里纠纷

社区调解中心登记个案从2019年的1016起增加到2020年的1851起，2021年和2022年则分别有2060和1546起。为更好地处理和解决邻里纠纷，针对社区纠纷管理框架提出三大方面的新措施。

邻居之间因噪音或滋扰引起纠纷，有关当局或能够在当事人住家内外收集证据，并在必要时强制双方进行调解。政府就社区纠纷管理框架提出一系列新措施，星期四（5月11日）起征询公众意见。

过去两年多，人们因冠病疫情而常居家办公或上课，因此更容易和邻居发生纠纷。

社区调解中心（Community Mediation Centre）登记个案从2019年的1016起增加到2020年的1851起，2021年和2022年则分别有2060和1546起。律政部发言人受询时说，中心去年处理最多的邻里纠纷是噪音、恶劣行为以及阻碍或滥用公共走廊空间。

由于登记个案中超过一半的当事人拒绝配合，纠纷没有进入调解程序。

为更好地处理和解决邻里纠纷，文化、社区及青年部、律政部和国家发展部针对社区纠纷管理框架提出三大方面的新措施。

首先，新框架提议赋予公务员和指定人员更多的调查和执行权限。例如，在严重的噪音纠纷中，当局可在走廊或住家安装噪音传感器，收集证据以帮助调查工作。国家发展部回复《联合早报》询问时强调，由于难以证明噪音滋扰，而且邻居之间对噪音源头的说法可能相互抵触，所以当局提议加强权限，以更有组织的程序，并使用科技来处理这类个案。至于具体设备或安装位置，当局会制定相关政策与保障，并听取公众的建议或反馈。

根据建议的新措施，当局在掌握具体证据后，能对滋事者发出警告或禁止通知（abatement notice），并无须征求屋主同意进入住宅单位以制止滋扰行为。

在对簿公堂前，当局会考虑在适当情况下，要求涉事双方接受强制调解，以非法律渠道和平解决纠纷。数据显示，经调解的个案，约80%都成功和解。

双方若在调解过程中达成协议，把和解方式报备给邻里纠纷仲裁庭后，就如同庭令般执行。

新框架将加强邻里纠纷仲裁庭的程序，以处理调解无效的个案，程序包括执行临时庭令禁止滋扰行为，让受影响的居民能尽快恢复正常生活。框架还针对滋事者提出新措施，如强制患有精神疾病的滋事者接受评估和治疗，以及赔偿诉讼费用（award costs），以此遏制不愿配合的滋事者。

在新框架下，社区事务署将与邻里噪音社区咨询小组，以及新加坡行善运动和建屋发展局合作，鼓励人们遵守社区准则，从根本上减少邻里纠纷发生。准则分为四大类型，涵盖人们在家的行动、活动、装修和宠物方面应注意的事项。

公共咨询从星期四（5月11日）傍晚6时开放至本月31日傍晚6时。公众可以到go.gov.sg/feedbackcdmf填写反馈表格。