尚达曼：通过教育和住房政策 我国成功避免分裂

人们在许多成熟的民主国家都能观察到种族、宗教和社会经济方面的巨大分裂，而新加坡成功地通过教育与融合人民的住房和社会城市战略，避免这类情况出现。

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼星期三（5月10日）在滨海湾花园的一场对话会上，回应外交部巡回大使、李光耀创新城市中心主席陈庆珠教授的询问时说，在新加坡，每个人都能进入公共教育体系的学校，而体系内学校之间的差异要比一些声称推崇平等的国家如瑞典和法国要小得多。这场对话会的主题是“增强社区坚韧性与为未来做准备”。

他指出，新加坡成功地推行社区融合措施，而不是让人们根据社会阶层、种族等特征聚集，在形成独特社会结构的同时，建立起不同社群之间的互信和友谊。“人们互相信任，友谊随着时间的推移加深。虽然新加坡是差异极大的多元文化社会，但是人们和平共处，愿意一起工作和生活。”

尚达曼引用2021年的政策研究所世界价值观调查结果说，在日常的邻里生活中，有22％的本地人不太相信别人，与包括中国、泰国和澳大利亚在内的其他受调查国家相比，邻里中的互信比较低，他呼吁新加坡人要加强互信。

他也认为，人们应互相扶助，包括建立友谊和社会关系网，尤其是年长者。尚达曼强调，孤独是令人健康一蹶不振的重要因素之一。“如果感觉孤独，再加上行动能力下降，失智症和其他生理问题随之而来，这会变成恶性循环。”

尚达曼指出，我国现在有近7万名独居老人，因此有必要增加对年长者有帮助的社区基础设施，不仅是为他们建造便于出行的坡道，也要让年长者感受到一天的美好，让他们外出找朋友，以及鼓励人们去探望老人，增加交流的机会，让人们感觉自己圈子里的一份子，营造出互相依赖的感觉。

在谈到最近很多人关注的“唯才是用”不完美的课题时，尚达曼重申过去在这方面或许“做过了头”，现在我们不仅认可更广泛的技艺与才能，还重视持续不断的技能提升，不只是看重人生早期考取的学业成绩。“这虽然仍是某种方式的唯才是用，但我们拓宽定义，并将期限延长至一辈子，让更多不同的人获得认可。”

博彩管理局拨600万元 设未来社会影响力基金

尚达曼10日也为新加坡赛马博彩管理局设立的一个600万元基金主持启动仪式，在接下来三年，这项基金将帮助新加坡科技设计大学李光耀创新城市中心和新加坡国立大学李光耀公共政策学院政策研究所，试推行一些可帮助社会有需要人士的新计划。

李光耀创新城市中心主席蔡君炫博士受访时说，这项为期多年的合作将让研究机构边做边学，在研究的基础上展开测试，以改进有关的社会应对措施。“我们将与社区展开大量合作，共同拥有、共同创建和共同推动第一个解决方案。”

政策研究所政策研究室主管、高级研究员李兴业博士受访时也举例，这个名为“未来社会影响力基金”（Future-Ready Society Impact Fund）可以尝试推行的实验包括让释囚和残疾人士尝试创业、让有意改善社区的居民获得资助，以及让持有不同意见者对话，在一些有争议的课题上寻求共识。