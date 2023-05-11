私人医生未必希望参与 政府集体采购药物计划 订户 / 联合早报更新 / 更新 / 2023年5月11日 8:21 AM发布 / 发布 / 2023年5月11日 5:00 AM 官委议员的热忱和行动主义有助于提升国会辩论的水平，有助于推进新加坡的民主交流。请放心，即使在你们的任期即将结束之际，这个议事厅仍会关注你们关心的议题。会有一批新的官委议员提出他们和你们关心的课题。来自医疗专业的国会议员、政府国会卫生委员会成员、工运议员和官委议员，以及对医疗保健有强烈感觉的议员，会把火炬传递下去。——卫生部长王乙康 目前许多研究型大学在评估教职员工和研究人员的表现时，会参考各种与期刊相关的指标。这会产生一种“不发表就灭亡”的心态，给尤其是处于职业初期的研究人员带来巨大压力，要求他们快速、频繁地在最受推崇的科学期刊上发表文章。——官委议员许连斌 一罐汽水在廉价杂货店卖6角，超市卖1元3角，咖啡店卖1元6角，餐馆卖3元，酒店卖5元。对于药物，什么才算合理的加价（markup）？没有津贴的患者是外国人或那些选择A级或B1级病房的病患。作为一名医生，我觉得让市场力量去定价是公平的，还是说梁（文辉）先生要纳税人为所有人买单？——官委议员陈艺旋医生字体大小:小中大私人医生有自己的经营模式，因此不一定希望通过中央系统，集体采购药物和医疗器材。前进党非选区议员梁文辉星期二（5月9日）在国会辩论医疗护理支援动议时，提议让所有公共和私人医疗机构通过中央采购方式买药物，并以非营利模式分发。官委议员陈艺旋医生星期三（10日）回应时说，在私人医疗领域，医生有自己的商业模式，有不同的营利方式。因此，不是所有医生都希望参与政府集体购买药物的计划。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 药物 医疗 梁文辉 王乙康 今年首三个月 本地月均23起霸凌保安员通报 让显示屏指路