私人医生未必希望参与 政府集体采购药物计划

官委议员的热忱和行动主义有助于提升国会辩论的水平，有助于推进新加坡的民主交流。请放心，即使在你们的任期即将结束之际，这个议事厅仍会关注你们关心的议题。会有一批新的官委议员提出他们和你们关心的课题。来自医疗专业的国会议员、政府国会卫生委员会成员、工运议员和官委议员，以及对医疗保健有强烈感觉的议员，会把火炬传递下去。——卫生部长王乙康