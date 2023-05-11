英兰妮念悼文细数贡献 致敬已故国会通译员帕拉尼亚潘

资深国会淡米尔通译员帕拉尼亚潘上周逝世，他的家人星期三（5月10日）受邀出席国会，聆听国会领袖英兰妮宣读悼文，向他致敬。

帕拉尼亚潘（Palaniappan s/o Arumugum）5月4日过世，享年73岁。他为公共服务部门服务超过50年，1968年至1990年他在国家法院当法庭司法通译员，其中两年（1981年至1983年）在新加坡广播局（新传媒前身）工作。

1990年，帕拉尼亚潘加入国会秘书处。2008年起，他领导国会语文部门直到2012年退休。他随后获国会秘书处回聘至2020年7月，之后担任兼职通译员直到去年11月。