英兰妮念悼文细数贡献 致敬已故国会通译员帕拉尼亚潘 订户 / 联合早报更新 / 更新 / 2023年5月11日 7:24 AM发布 / 发布 / 2023年5月11日 5:00 AM 国会领袖英兰妮星期三在国会宣读悼文，向上周过世的资深国会淡米尔通译员帕拉尼亚潘致敬。帕拉尼亚潘平时使用的通译员座位上放置一束鲜花，以示对他的悼念。坐在旁边的是帕拉尼亚潘生前训练的自由业通译员莉娜梅雅媚，她正在为国会议事通译。（gov.sg视频截图） 帕拉尼亚潘为国会担任淡米尔通译员30多年，受到历届国会议员的尊敬。（档案照片）字体大小:小中大资深国会淡米尔通译员帕拉尼亚潘上周逝世，他的家人星期三（5月10日）受邀出席国会，聆听国会领袖英兰妮宣读悼文，向他致敬。帕拉尼亚潘（Palaniappan s/o Arumugum）5月4日过世，享年73岁。他为公共服务部门服务超过50年，1968年至1990年他在国家法院当法庭司法通译员，其中两年（1981年至1983年）在新加坡广播局（新传媒前身）工作。1990年，帕拉尼亚潘加入国会秘书处。2008年起，他领导国会语文部门直到2012年退休。他随后获国会秘书处回聘至2020年7月，之后担任兼职通译员直到去年11月。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 英兰妮 逝世 让显示屏指路 数码