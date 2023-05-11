误导李玮玲姐弟指控成立 柯金梨须付1万3000元罚金

李氏姐弟就已故建国总理李光耀遗嘱投诉律师柯金梨一案，纪律审裁庭裁定柯金梨误导两名遗嘱执行人，并且在没有咨询执行人的情况下，就向李显龙总理透露相关信息，构成不当的专业行为，谕令她支付1万3000元的罚金。

根据纪律审裁庭在本月5日发出的裁决，身为已故建国总理李光耀的律师的柯金梨，她所面对的两项律师专业法令的指控成立。一项指控指她没有向李光耀遗嘱的两名执行人，即李玮玲医生及李显扬，透露她与李光耀的部分通讯内容，误导两人以为李光耀从未指示柯金梨修订遗嘱；另一项指她在未征询遗嘱执行人的同意之前，就把李光耀遗嘱的保密文件交给李显龙。

不过，审裁庭认为，柯金梨并非出于不良意图而做出不当的专业行为。

另外，审裁庭的判词也揭露，投诉人李显扬以“护照被移民局扣押”为理由，无法亲自出席在新加坡举行的纪律聆讯，为此要求通过视讯供证。审裁庭虽然最终批准这项申请，但他们指出，李显扬拒绝解释清楚为何没有护照的立场“让人困扰”。

李光耀生前立过七份遗嘱，前六份是他的私人律师柯金梨从2011年8月至2012年11月帮忙拟定的。柯金梨是李光耀已故妻子柯玉芝的侄女，现为李及李律师事务所管理合伙人。

2019年9月，李光耀的两个子女，也是他的遗嘱执行人李玮玲医生及李显扬指责柯金梨违反专业操守，向律师公会提出四项投诉。

经过律师公会的调查委员会展开调查，以及纪律审裁庭与高庭的审理后，柯金梨原本得面对三项指控的纪律聆讯；不过，最高法院上诉庭去年3月批准律师公会的上诉，指示纪律审裁庭以两项指控对柯金梨展开纪律聆讯，而非原本的三项。

纪律审裁庭日前举行聆讯后，裁定柯金梨两项指控成立，谕令她支付1万3000元的罚金。

柯金梨在聆讯上承认，她没有征询李氏姐弟的同意，就在2015年6月4日发电邮给李显龙与弟妹，并附上与李光耀遗嘱有关的保密信息，这么做违反了律师专业操守。

不过，代表她的高级律师开明德指出，柯金梨决定向李显龙透露相关信息，是因为她相信李光耀会希望她把信息转告所有子女，她这么做是出于对李光耀的深度忠诚。审裁庭认为，柯金梨并非出于不良意图而做出不当的专业行为。