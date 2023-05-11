蔡思源自谦不是一个有创意的人，但会从生活中汲取经验，这次的设计灵感就来自于平日的观察。

电梯里的数码显示屏除了展示信息还能有什么其他功能？23岁的大学生蔡思源灵机一动，在显示屏中加入地图和游戏元素，这个设计为他在一项构思挑战赛中夺得第一奖。

蔡思源是新加坡理工大学的大一生，修读用户体验和游戏设计。2022年，他参加梯媒创文（Target Media Culcreative）与裕廊集团和新工大联合举办的“Beyond The Screen“构思挑战赛，这次比赛的题目是如何改良电梯里的数码显示屏。

他的设计通过加入地图导引和游戏功能，使显示屏更加实用、更人性化，在比赛中斩获第一名。

蔡思源说，他其实不是一个很有创意的人，但会从生活中汲取经验，这次的设计灵感就来自于平日的观察。

他在设计里加入地图，是因为许多建筑或商场里的数码显示屏通常主要是为了给人指路，而加入游戏是因为他觉得让居民一起玩简单的游戏是促进彼此交流的好办法。

他也感谢评委在颁奖仪式上提出的建议，觉得非常实用。比如，可在设计中嵌入如何从所在位置走到目标位置的短视频，这样可以照顾到不会使用地图的年长者。

梯媒创文未来将入驻榜鹅数码园区，与裕廊集团、新工大和东北社区发展理事会联合举办黑客松（hackathon）竞赛。比赛要求高等学院的参赛者把人民协会的告示板数码化，优胜设计将获得在榜鹅智慧市镇试验的机会。

蔡思源说，他也会参与这次竞赛。