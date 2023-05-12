新柔地铁新加坡段工程近半完成 预计2026年底如期通车 订户 邓玮婷 / 联合早报发布 / 发布 / 2023年5月12日 5:00 AM 我国交通部长易华仁（前排左二）星期四到柔佛新山，与马国交通部长陆兆福（前排左三）一起视察新柔地铁在马国的海上桥墩建造工程。（海峡时报） 在马来西亚范围兴建的新柔地铁系统已整体完成约36％，海上高架轨道则完成了约三成。图中看似一座长桥的结构是马国搭建的临时施工平台，方便运输建筑材料和施工。（海峡时报）字体大小:小中大交通部长易华仁与马国交通部长陆兆福一起视察新柔地铁在马国的海上桥墩建造工程。他之后受访说，两人就广泛课题进行讨论，双方重申了加强双边关系的承诺，并探讨如何进一步加强海陆空交通衔接。在新加坡范围兴建的新柔地铁系统目前已完成约50％的建造工程，马来西亚范围的工程也完成约36％，预计新柔地铁将如期在2026年底通车。衔接新马跨海高架轨道的混凝土结构预计明年初装上，李显龙总理和马国首相安华到时将出席仪式见证这个里程碑时刻。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 早 数码 重视员工福祉与就业前景 44企业和组织获颁职总劳动节表扬奖