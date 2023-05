你会选择哪个词来形容你的妈妈?

慈爱和严厉是小朋友们心中最典型的母亲的模样。在受访的孩子中,爱、善良、凶和严厉都是高频词语。有趣的是,当孩子们在抱怨妈妈的严厉时,脸上却都洋溢着笑容,可见妈妈们的“藤条”和“拖鞋”并没有那么可怕。



随着受访者年龄的增长,母亲的形象也变得复杂立体起来。智慧、坚定、淳朴、伟大,这些都是成年受访者对母亲的评价。



不过,仅仅一个词语并不能代表我们的妈妈,就像电影《天马行空》(Everything Everywhere All at Once)中的母亲在多重宇宙有着不同的角色一样,在现实生活中,我们的妈妈也都是一个个丰富饱满的人。这个母亲节,除了表达对母亲的爱和感激,也多去了解妈妈的故事,让关于妈妈的词典更加厚重吧。