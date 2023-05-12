花圃商误信越南女 买富贵花七万元泡汤

花圃商人称误信越南女商人，特地飞越南与花农谈生意，前后花了近七万元订购富贵花，结果一朵花都拿不到，报警追究。

60来岁商人陈先生，他受访时告诉《新明日报》记者，数年前认识一名叫阿涵的越南女子，对方是本地永久居民。

陈先生说，疫情暴发前，阿涵曾到花圃买花，两人因此结识。2022年，阿涵向陈先生提起自己在越南经营花圃生意，并且有出售富贵花等，询问是否要合作。

商人陈先生的花圃。（庄耿闻摄）

“2022年11月，我过去越南一趟，看了她的花，觉得满意，于是决定向她下订单。”为此，陈先生一共转了两万元向阿涵，当中包括运输费。

“顾客一般喜欢在农历新年买花，我就让她在2023年2月左右把花送过来。”岂料到了2月，陈先生迟迟收不到货。“我追问她，她却说花从河内送去胡志明市时，没人浇花，花都枯了。”

2022年3月左右，陈先生再一次飞往越南找阿涵洽谈。“这一次去越南，她带我去见当地花农，还说可以跟他们合作。我心里盘算着，从越南进货，成本只有在新加坡的一半。因此，我这一次又给阿涵转了4万8000元左右。没想到，她仍然没交货。”

陈先生透露，数次发短信给阿涵，甚至打电话给她，她都不回应。最后，他决定报警处理。

警方受询时证实接获报案。

记者也拨打电话以及发送简讯给阿涵，但始终没有回复。