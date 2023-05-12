住家用电安全五点须知

建屋发展局及能源市场管理局星期五（5月12日）发文告说，今年7月1日起，所有在1985年前建成的住家单位包括政府组屋、私人有地住宅及公寓，须安装漏电断路器（Residual Current Circuit Breaker，简称RCCB）以保障住家用电安全。

在现代社会，家家户户都有各类电器，从冷气、热水器、洗衣机到手机，我们的日常生活少不了电器，但更重要的是，要如何安全用电？不当使用电器或家里电线老化没处理，都可能导致触电受伤。

不妨参考一些简单步骤，确保住家用电安全。

1.定期检查漏电断路器

漏电断路器是一种安全装置，一旦检测到家里发生漏电情况，它就会自动切断电源，以免有人触电受伤。

为了你和家人安全，请确保住家有安装漏电断路器，并每月测试一次，确保处于正常操作状态。在配电箱中找到漏电断路器，按下“TEST”（测试）按键，查看家中电源是否已切断来确认。

2.只聘请有牌电工

为保障安全，住家用户应只聘请有牌电工，进行和电力相关的工作。（iStock图片）

只聘请有执照的电工，进行任何与电力相关的安装、维护和维修工作。在允许任何人进入住家前，请确认所聘用的电工，持有能源市场管理局发放的执照。你可以拨打6835 8075或浏览https://www.ema.gov.sg/Electrical_Safety.aspx查询。

3.确保水与电分离

请勿使用湿手触摸电源开关，以免触电。（iStock图片）

不要在靠近水的地方，或用湿手使用电器。也不要用湿手触摸打开的电源插座或电源开关， 这会导致漏电及潜在的致命触电。

4.不要超负荷使用电源插座

请勿让多个插头，插在同一个插座上。（iStock图片）

电源插座超载很危险，因为它可能导致过热和引发火患。请勿让多个插头，插在同一个插座上。也不用使用坏损的电源插座或插座延长线。

5.检查地线（Earth wire）

当设备发生短路时，未接地的插头，可能导致触电。可参考以下和电线相关的安全防范措施：

更换破损的电线

不要将破损的电线，与绝缘胶带连接在一起，因为在一段时间后，它可能剥落并使电线暴露在外。 请联系有牌电工更换电线。

不要在有锐角的周边拉电线

绕着锋利的边角拉电线，会割到电线绝缘层，暴露电线内层并带来危险。

妥善存放电线

不使用电器时，请将它关闭，并小心存放电线以免损坏。

资料来源：能源市场管理局